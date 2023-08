Un premio per gli artisti italiani dei fornelli

La cucina italiana è un bene inestimabile, un'eccellenza che va ben oltre il mero e semplice atto di cuocere alimenti e preparare pasti per soddisfare il pur vitale bisogno di nutrimento dell'essere umano.

In essa si sublimano antiche tradizioni, l'inventiva dei nostri avi, i prodotti straordinari dei nostri territori così variegati, la storia stessa del popolo italiano.

Tutto ciò la rende un fondamentale ed imprescindibile elemento identitario del nostro Paese, una vera e propria arte che ha reso celebri i suoi capolavori gastronomici in tutto il mondo.

Per consacrare istituzionalmente questa realtà unica ed inimitabile il governo italiano nella seduta di lunedì 7 agosto del Consiglio dei Ministri ha deliberato un disegno normativo volto ad istituire un importantissimo riconoscimento, il Premio Maestro dell'Arte della Cucina Italiana.

Un'iniziativa partita dal ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida.

Una prestigiosa onorificenza di cui verranno insigniti coloro che si saranno distinti nel campo della gastronomia, promuovendo, esaltando e preservando la grandezza e il prestigio della Cucina Italiana, contribuendo così all'eccellenza nazionale.

In quest'ottica il disegno di legge prevede che il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sostenga, salvaguardi e favorisca lo sviluppo della nostra arte culinaria, indirizzando la propria attività alla tutela delle tradizioni e alla valorizzazione delle relative professionalità che possiamo davvero definire artisti del settore, al pari dei grandi maestri della pittura, della scultura e di molto altro ancora che hanno reso immortale la cultura italiana.

La cucina d'Italia ne è parte integrante.

Questa è solo l'ultima delle numerose disposizioni che il nostro governo sta mettendo in campo per la promozione e valorizzazione della nostra tradizione gastronomica.

Tra tutti, di altissimo significato simbolico (e non solo), gli sforzi profusi per la candidatura dell'arte culinaria italiana a Bene Immateriale Unesco.

Da pochissimo è stato anche presentato il logo ufficiale della candidatura, raffigurante una padella al cui interno si possono scorgere eccellenze culinarie italiane insieme a monumenti simbolo del nostro Paese.

Qualcuno ha avuto il coraggio di avanzare delle critiche, contestandone la grafica e l'eccessiva quantità di particolare, invocandone al contrario uno più essenziale .

C'è da chiedersi... È possibile rappresentare una vera galassia di meraviglie come può esserlo la cucina italiana in maniera "essenziale e concisa"?

Forse si o forse no.

È davvero molto difficile quando ci si ritrova di fronte al Sublime rappresentarlo.

Persino artisti come Botticelli o Dorè ebbero difficoltà nel rappresentare graficamente il Paradiso di Dante, troppo eccelso.

Lo stesso vale per la Cucina Italiana, un capolavoro alla pari con la Divina Commedia e di cui andare orgogliosi allo stesso modo.