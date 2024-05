Il Premio Giornalistico "Almerigo Grilz", a Franco Di Mare l'onorificenza alla memoria

Lunedì 20 maggio si svolgerà la prima edizione del Premio Giornalistico Almerigo Grilz a Milano, con tanti appuntamenti che partiranno dalle 12,00 e termineranno la sera con la premiazione che svelerà i vincitori della prima edizione. Oltre trenta le candidature inviate da giornalisti al di sotto dei 40 anni che collaborano con le più importanti testate nazionali e internazionali. Un premio pensato per i giovani che, con coraggio e dedizione, desiderano raccontare il mondo in presa diretta.

Quella che si svolgerà lunedì sarà anche una rassegna che vuole ricordare la figura giornalistica di Almerigo come precursore della multimedialità giornalistica per raccontare le aree di crisi e che sostiene l’importanza di un giornalismo libero e coraggioso in linea con la passione che Grilz ha sempre dimostrato nel suo lavoro.

La scomparsa di Franco Di Mare

Appresa la terribile notizia della scomparsa del giornalista Franco Di Mare è stata annunciata, la Giuria ha comunicato che il premio alla carriera che doveva essergli consegnato in questa prima edizione, gli verrà conferito alla memoria durante la serata finale a partire dalle ore 19.00 alla Triennale di Milano. " Ci stringiamo attorno ai familiari e piangiamo la scomparsa di un grande inviato ", si legge nel sentito comunicato diramato.

Gli appuntamenti

L'evento, aperto a tutti e ad ingresso gratuito, partirà alle 12.00 con la conferenza stampa di presentazione che si svolgerà al piano di Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia dove verrà presentato un video sui lavori dei candidati finalisti e sottolineato il premio speciale a Franco Di Mare, storico inviato di guerra della Rai. Alla conferenza stampa saranno presenti Toni Capuozzo, presidente della Giuria, Gian Micalessin, Fausto Biloslavo e l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso.

Seguirà poi alle 13.00 l'inaugurazione della mostra Gli Occhi della Guerra, presso lo spazio Isola Set, Palazzo Lombardia, Via Galvani 27. L’esposizione multimediale è composta da testi, fotografie e video di Almerigo Grilz, Fausto Biloslavo e Gian Micalessin.

La cerimonia di premiazione

Si svolgerà al Teatro dell’Arte, alla Triennale di Milano, Viale Alemagna 6 e inizierà alle ore 19.00. La serata sarà condotta dal triestino Andro Merkù, famosa voce radiofonica della Zanzara ed ora di Radio Monte Carlo, alla presenza oltre che dei giurati e dei giovani giornalisti scelti dalla giuria, anche delle rappresentanze degli enti istituzionali che hanno patrocinato il premio.

Come è nata l'Associazione

Espressione di un gruppo di giornalisti, amici e appassionati di giornalismo di guerra e geopolitica internazionale, l'Associazione Amici di Almerigo ha l'obiettivo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative, volte alla conoscenza e alla diffusione dei reportage di Almerigo Grilz e della sua professione nel campo giornalistico.