FS, Donnarumma: “Risultati in linea con il Piano Strategico 2025–2029. Investiti 8,5 miliardi nel primo semestre”

Il primo semestre dell’anno si chiude con risultati solidi per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025–2029. A confermarlo è l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Stefano Antonio Donnarumma, che ha sottolineato l’efficacia della strategia industriale del gruppo e la solidità del suo modello operativo. “ I risultati economici del semestre, in crescita al netto di partite non ricorrenti – ha dichiarato Donnarumma – confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa dal Gruppo FS e la solidità del nostro modello operativo. ”

Nel corso dei primi sei mesi del 2025, sono stati realizzati investimenti tecnici per circa 8,5 miliardi di euro, parte di un programma infrastrutturale senza precedenti. Gli interventi riguardano sia la rete ferroviaria che quella stradale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio, garantire continuità del servizio e assicurare la piena mobilità del Paese.

Attuazione del PNRR e milestone raggiunte

Il Gruppo FS gioca un ruolo chiave nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Secondo quanto dichiarato dall’AD: “ Abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste per il periodo di riferimento e già consuntivato oltre 14 miliardi di euro, pari a circa il 56% delle risorse assegnate .” Un risultato reso possibile, ha aggiunto Donnarumma, grazie all’impegno delle persone del Gruppo e a una capacità esecutiva riconosciuta a livello europeo.

Sguardo al futuro: mobilità moderna e sostenibile

Il percorso di trasformazione industriale in atto prosegue in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025–2029,

Questo piano ci guiderà nei prossimi anni

a beneficio dell’intero sistema Paese.

che mira a rendere la mobilità italiana sempre più moderna, sostenibile e integrata. “– ha concluso Donnarumma –