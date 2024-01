Prodi ci crede rimbambiti, le mosse di 'nonno' Draghi e Ferragni: quindi, oggi...

- La Lazio ha pubblicato sui social un video del dominio incontrastato per 1 minuto. Roba che tutti a commentare la meraviglia del sarrismo. Risultato: alla fine di questo infinito minuto di passaggi, cross al centro e tiro fuori. Risultato: Roma-Lazio era ancora 0 a 0 e, alla fine della fiera, gli aquilotti hanno segnato solo su rigore. La domanda è: ma a che serve fare delle azioni avvolgenti e meravigliose, lunghe e ripetute, se poi non segni mai?

- Mario Draghi oggi ha parlato alla riunione con il collegio dei Commissari Ue. Ha parlato di economia e ha spiegato loro come risolvere il tutto, suggerendo loro di “definire una roadmap ampia e dettagliata” per identificare “priorità, linee di azione e politiche da mettere in atto nei diversi settori”. Ieri aveva incontrato gli imprenditori italiani ed europei. Per essere uno che dovrebbe fare “il nonno”, si muove assai nei meandri della politica...

- Secondo Romano Prodi candidarsi alle europee da leader di partito, sapendo poi di doversi dimettere, sarebbe come “svilire la democrazia”. Quasi una truffa agli elettori. Non è così. O meglio: lo sarebbe se considerassimo gli italiani un branco di idioti, e così non è. Gli elettori sono in grado benissimo di capire che se Meloni e Schlein si mettono in cima alla lista non è per diventare eurodeputati, ma solo per dare un imprinting, per metterci la faccia, per dettare la linea alla squadra. O forse Prodi ci prende tutti per scemi e crede che gli elettori non siano in grado di discernere una roba simile?

- Le mail mandate dai consumatori al Codacons in cui si lamentano di Chiara Ferragni fanno sganasciare dal ridere. Quella che l'aveva comprata alla figlia pensando di fare del bene, quell'altro che ne ha acquistati cinque lasciandoci un rene. Il dramma per l'influencer è che questa storia non sembra voler mai finire e il motivo è presto detto: perché fa fare un sacco di clic ai siti di notizie. Quindi i giornalisti insistono, pure quando non hanno ciccia. E fanno bene. Credo che l'unica ancora di salvezza per lei sia Sanremo. Allora l'attenzione, forse, si sposterà altrove...

- Romano Prodi sostiene che nel dibattito contro Silvio Berlusconi moderato da Bruno Vespa nel 2006 sarebbe toccato a lui avere l’ultima parola, cosa che non avrebbe permesso a Silvio di chiudere lo scontro promettendo l’abolizione dell’Ici. Il giornalista smentisce categoricamente, ricordando che nel precedente scontro moderato da Clemente Mimun -per errore- fu Prodi a chiudere il confronto, dunque Vespa non fece altro che riequilibrare. Due cosette. Primo, mi aspetto che i debunker vadano a sbugiardare l’eventuale bufala (quanto sono ingenuo, non accadrà mai). Secondo, Prodi perse malamente quel confronto solo perché il Professore era troppo lento e poco coinvolgente per sperare di battere un uomo-tv come il Cav. Che poi, a pensarci bene, è la stessa cosa che rischia di accadere tra Meloni e Schlein. Occhio, Elly, riguardati le registrazioni e pensaci…

- L’attacco di Usa e Gran Bretagna contro i ribelli Houthi dimostra una cosa: che i gendarmi del mondo, vuoi o non vuoi, sono ancora loro. E quando le cose si fanno serie, coinvolgono solo gli Stati che non si fanno problemi a sganciare qualche bombetta.

- Tanti auguri di buon compleanno a me. Perdonate la versione breve, a domani.