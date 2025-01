Le profezie "bufala": ecco quelle mai avverate nel 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Quasi sempre sono catastrofiche, la maggior parte delle volte molto condivise, ma alla fine quasi tutte si rivelano delle vere e proprie bufale. Sono le profezie che anche quest'anno hanno "previsto" cose mai avverate.

I controlli del Cicap

Il 2024 è stato pieno di profezie date per certe, come l'eruzione del Vesuvio, la morte di Vladimir Putin, la fine del conflitto in Ucraina (questo purtroppo ben lontano dalla verità) e ancora l'abdicazione di re Carlo, la vittoria dell'Inghilterra agli Europei di calcio, tutte cose, che alla fine non si sono mai avverate.

A controllare il Cicap (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze), che come ogni anno le ha raccolte in un report sottolineando come: " Solo una piccola parte delle previsioni è verificabile e per la maggior parte si tratta di affermazioni molto generiche, fatte apposta in modo che a posteriori chiunque, con un po' di sforzo e fantasia, possa trovare corrispondenza con qualcosa accaduto realmente ".

Le previsioni

Esempio di questo sono state le elezioni presidenziali USA che hanno letteralmente messo in crisi astrologi e "maghi" a Stelle e Strisce sull'esito, che avevano dato per certa la vittoria ad Harris anche se alla fine ha trionfato, a pieni voti e a largo consenso popolare, Donald Trump. Un po' più preciso è stato il sensitivo brasiliano Athos Salonè, che si è autodefinito "Il Nostradamus vivente" che quest'anno aveva predetto il passaggio molto ravvicinato di un asteroide sulla terra. In effetti il 16 giugno è stato scoperto l'asteroide 2024 MK che il 29 giugno è passato a circa 290mila chilometri dal nostro pianeta, ma, per fortuna, non lo ha neanche sfiorato.

La Nostradamus del Balcani

Ci sono poi state altre due profezie, "predette" da Baba Vanga, considerata la "Nostradamus dei Balcani", scomparsa nel 1996 che avrebbe (proprio come Nostradamus) lasciato previsioni fino al 5079. La donna avrebbe lasciato scritto che nell'anno appena passato, il cancro sarebbe stato imprigionato con "catene di ferro" e che Putin sarebbe morto.

Anche se la ricerca sui tumori sta facendo passi da giganti, il 2024 non può considerarsi l'anno in cui questa malattia è stata definitivamente sconfitta. Per quanto riguarda Putin, non si sa bene se al momento goda di ottima salute, ma la certezza è comunque che è ancora vivo e vegeto.

Le profezie su Re Carlo

Molte nel 2024 sono state le profezie su re Carlo. Una delle prime quello del Nostradamus inglese Mario Reading che avevano previsto come: " Il re delle isole, sarebbe stato deposto e rimpiazzato da uno senza il segno del re". La teoria, ripresa soprattutto dopo l'annuncio della malattia di Carlo, era che avrebbe abdicato a favore del figlio primogenito William. Dell'abdicazione di Carlo aveva previsto anche Gemma Lonsdale, la Salomè britannica, che grazie ai suoi contatti con l'aldilà lo avrebbe saputo direttamente da Lady Diana.

La vittoria agli europei di calcio

Il 2024 è stato anche l'anno degli Europei di calcio e diversi veggenti avevano dato per certa la vittoria dell'Inghilterra, anche se alla fine al contrario ha vinto la Spagna. Tra le tante ad essere certissima, l'asparagomante (le sue previsioni arrivano dal lancio di asparagi) Jemima Pacjington meglio conosciuta come "Mystic Veg" che aveva assicurato; " It's coming home " ovvero " sta tornando a casa ", riferendosi alla Coppa.

La "fine" dei leader politici

A fine anno c'è poi una tradizione nelle Ande, una sorta di rituale, che si svolge sulla collina di San Cristobal in Perù, soffiando foglie di coca e petali sulle fotografie di leader politici e celebrità per capire come sarà il loro futuro. Quest'anno era stato "previsto" la fine del conflitto a Gaza e un mandato difficile e travagliato per il neo presidente argentino Javier Milei. Ovviamente non è accadutto nulla di tutto questo.

C'è poi chi si è spinta anche oltre, come la sensitiva canadesi Nikki che ha predetto le dimissioni di Papa Francesco, l'eruzione del Vesuvio, due attentati terroristici in Italia, una guerra, la fine del conflitto in Ucraina e l'uccisione di Putin. Ma ce n'è anche per il nostro Paese dove la piemontese Claudia Pinna ha predetto la scoperta di una stella ricca di gas vicino a Marte e il ritrovamento di insetti su Giove e Saturno. Anche in questo caso un nulla di fatto.

Le quartine di Nostradamus

Quest'anno anche le previsioni nelle quartine di Nostradamus non sono andate a buon fine anche se in qualcosa si è avvicinato. Per il 2024 aveva previsto l'eruzione del Vesuvio e il terremoto ai Campi Flegrei con un'enorme perdita di vite umane.

Per fortuna, anche se i terremoti ci sono stati, non hanno provocato tutta questa serie di vittime. Tra le sue quartine c'è chi ha "letto" anche la conquista di Taiwan da parte della Cina. Ipotesi questa probabile, visti gli ultimi sviluppi, ma che di sicuro non si è avverata nell'anno appena conclusosi.