Qual è la città italiana dove si vive meglio? Roma solo quarta, Milano in coda

Secondo l’ultimo indice sulla qualità della vita di Numbeo 2026, stabilire dove si vive meglio non è solo una questione di impressioni, si tratta di dati concreti che mettono a confronto costo della vita e benessere urbano. Tra i fattori considerati ci sono il potere d’acquisto, il costo degli affitti, la sicurezza, la qualità della sanità, l’inquinamento, il clima e i tempi di percorrenza nel traffico.

Trieste prima in Italia, Roma dietro le aspettative

La sorpresa più grande per gli italiani riguarda Trieste, che si aggiudica il primo posto tra le città italiane, posizionandosi al 141° posto nella classifica globale. Seguono Genova e Firenze, mentre Roma occupa solo la quarta posizione italiana, tra la 160ª e la 170ª nella classifica mondiale. Il risultato della Capitale riflette alcune criticità ormai note, traffico intenso, tempi di spostamento lunghi e servizi percepiti come insufficienti. Nonostante il costo della vita non sia tra i più alti, Roma non eccelle nei principali parametri dell’indagine.

Milano e Napoli: i fanalini di coda

Peggio fanno Milano e Napoli. Il capoluogo lombardo soffre per il rapporto prezzo/reddito degli immobili, che arriva a 17,14, quasi tre volte quello de L’Aia (6,12). Napoli, invece, risulta la peggiore tra le italiane per inquinamento, sicurezza e tempi di percorrenza nel traffico.

Il podio mondiale: dominano i Paesi Bassi

A livello globale, la classifica è guidata dai Paesi Bassi. L’Aia conquista il primo posto, seguita da Eindhoven e Utrecht; Rotterdam completa la top 4 europea. La quinta posizione spetta a Copenaghen, poi Lussemburgo, Göteborg, Monaco di Baviera e, in chiusura della top 10, Berna. Questo panorama dimostra come le città europee continuino a offrire alta qualità della vita e buon equilibrio tra costi e servizi, mentre le italiane devono ancora colmare diverse lacune strutturali.

Costi e qualità della vita

L’indice Numbeo evidenzia come la qualità della vita e il suo costo non vadano sempre di pari passo. Milano, ad esempio, pur essendo un importante centro economico, risulta tra le città italiane più costose e meno accessibili in termini abitativi. Roma si colloca in una posizione intermedia, mentre città come Trieste e Genova dimostrano un equilibrio migliore tra spese e servizi offerti.

Costo della vita: la Svizzera in vetta, Milano penalizzata

Sul fronte dei costi, a livello mondiale la Svizzera domina la classifica, con Zurigo al primo posto, seguita da Ginevra, Basilea, Losanna e Lugano. Tra le italiane, Milano è quella più penalizzata, con un punteggio di 73,1, seguita da Firenze e Brescia.

In sintesi, secondo Numbeo 2026, Trieste è la città italiana dove si vive meglio, mentre grandi metropoli come Roma e Milano rimangono indietro.

La classifica mostra come i fattori economici e sociali incidanosul benessere quotidiano, confermando che vivere bene in Italia non sempre significa vivere nelle città più conosciute o