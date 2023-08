"Ma quale furbizia...". Luxuria contro la Ferilli per gli elogi alla Meloni ma i fan la strocano

L'opinione benevola di Sabrina Ferilli su Giorgia Meloni - e la contemporanea critica dell'operato di Elly Schlein da parte della popolare attrice romana - non ha fatto estremamente piacere a qualcuno. Un personaggio, in particolare, ha voluto commentare l'intervista della giurata di Tu sì que vales rilasciata pochi giorni fa a Vanity Fair: Vladimir Luxuria. L'ex parlamentare è stata particolarmente pungente nei confronti della Ferilli e ha voluto esprimere il proprio pensiero nero su bianco attraverso un post su X (ex Twitter): " Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso ". L'hastag che ha inserito a corredo del tuo tweet indica proprio il nome e cognome della donna contro la quale ha voluto scatenare la polemica social: #sabrinaferilli.

Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso. #sabrinaferilli — vladimir luxuria (@vladiluxuria) August 17, 2023

L'intervista di Sabrina Ferilli

Ma cosa aveva detto di così tanto scandaloso Sabrina Ferilli? Questo è un passaggio della sua intervista sulla Meloni: " È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima. L'errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative ".

L'attrice si era quindi limitata a constatare, con l'onestà intellettuale che la caratterizza, che la premier stava dimostrando coerenza e preparazione da quando è salita a Palazzo Chigi, a prescindere dalle idee politiche che - evidentemente - differiscono (e non poco) con quelle del presidente del Consiglio. Tuttavia, non si capisce bene a cosa si riferisce la Luxuria quando parla di "chi cambia opinione", visto che non risultano in precedenza attacchi acritici o comunque pretestuosi della Ferilli nei confronti della leader di Fratelli d'Italia, eccezion fatta per quella battuta, dal sapore tutto ironico, dei treni che partivano in orario il giorno dopo la vittoria del centrodestra alle ultime elezioni politiche.

I commenti critici al post della Luxuria