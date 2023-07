Leggeri e fruttati: quattro cocktail (da fare a casa) perfetti per l'estate

Una pina colada da bere a bordo piscina, o appena tornati dal mare. Oppure un daiquiri rivisitato da preparare in salotto rinfrescati dall’aria condizionata. Quando siamo in estate è tempo di cocktail. Drink rinfrescanti da bere in compagnia, dove la protagonista è in molti casi la frutta (ma non sempre). Non tutti sono bartender professionisti, ma con un po’ di accortezze e i consigli giusti, il nostro cocktail su misura lo possiamo fare anche a casa. In questo articolo ci siamo affidati ai bartender del Gruppo Rita, una delle realtà più note della mixology meneghina con due locali in zona Navigli (Rita Cocktails e Rita’s Tiki Room) per avere qualche consiglio sui drink da preparare. Ecco 4 soluzioni gustose e semplici da gustare nei prossimi mesi.

Il Rita è il primo locale del Gruppo: nasce a Milano nel 2002 da un’idea di Edoardo Nono e Gianluca Chiaruttini. Dal 2022 Chiara Buzzi, già socia del progetto dello spin-off Rita's Tiki Room, prende il posto di Chiaruttini.

Gin Zen

Gin e Zenzero sono un matrimonio che sta bene in mixology. Questo cocktail, come il successivo, viene dal banco di Rita Cocktails ed è fresco e gradevole. Perfetto da bere d'estate è pure facile da preparare a casa utiizzando direttamente il bicchiere.

Credits: StudioMaigiu

Ingredienti

8 g Zenzero sbucciato

12 g zucchero integrale di canna a velo

1,5 cl Succo di lime

2 cl Cordial

4,5 cl Gin

Splash Soda water

Smash + build

Bodega medium (tipo di bicchiere) + ghiaccio tritato

spicchio di lime

Procedimento

Si prende lo zenzero: lo si pela, lo si taglia e lo si pesa. Poi uniamolo allo zucchero di canna grezzo direttamente nel bicchiere e con un pestello si pestano fino a ottenere una pasta. Dopo si aggiunge il ghiaccio pilé fino a colmare il bicchiere e successivamente tutti gli altri ingredienti, si mescola energicamente e il drink è pronto.

Sou Ellen

Questo cocktail può ricordare il Negroni per alcuni suoi ingredienti – gin, vermouth, Campari (anche se qui è un bitter) – ma presenta alcune aggiunte che lo rendono speciale.

Credits: StudioMaigiu

Ingredienti

1 cl Campari Bitter

2 cl Quaglia Liquore di Chinotto

3 cl Berto Vermouth Ross da Travaj

3 cl Gin

Build

Savage Glass (tipo di bicchiere)

Scorza di arancia

Procedimento

Mettere in un unico bicchiere il ghiaccio insieme agli altri ingredienti. Poi mescolare fino a ottenere la diluizione che più aggrada. Far riposare in una bottiglia di vetro così gli ingredienti si amalgamano per bene, ottenendo un risultato più omogeneo e smart da versare direttamente nel bicchiere.

Missionary's Downfall

Quando l'estate arriva non possiamo rinunciare alla frutta, nemmeno nei drink. Nella "caduta del missionario", questa la traduzione del nome del cocktail del Rita’s Tiki Room, troviamo infatti lime, un Brandy con note aromatiche alla pesca e l'ananas che insieme alla menta dà la giusta freschezza anti-calura estiva.

Credits: Gaia Menchicchi

Ingredienti

4 fette di ananas fresca

20 ml lime

30 ml sciroppo di miele

10 foglie menta fresca fresca

20 ml Peach Brandy

45ml Rum cubano 3y

Procedimento

Nel frullatore, inserire tutti gli ingredienti assieme a 90 grammi di ghiaccio tritato: far andare per circa 20 secondi e versare in una coppetta o in un bicchiere abbastanza capiente. Guarnire con un ciuffo di menta e una fetta di ananas fresca.

Don's Special Daiquiri

Il daiquiri è un coktail di origini caraibiche a base di rum. E il Rita's Tiki Room è uno dei migliori inidirizzi dove gustarne uno fatto come si deve. Questa versione presenta una miscela di rum giamaicano e cubano e uno sciroppo col frutto della passione.

Credits: StudioMaigiu

Ingredienti

15 ml di sciroppo di miele

20 ml di sciroppo di passion fruit

15 ml di succo di lime fresco

60 ml RTR Rum mix (miscela di rum giamaicano e cubano)

Procedimento

Si shakerano tutti gli ingredienti energicamente con il ghiaccio a cubi per 12 secondi e si versa filtrando il tutto con un colino a maglie fini per eliminare il ghiaccio in eccesso in una coppetta precedentemente raffreddata.