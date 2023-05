"Ha il fascino del sangue...". L'attacco choc di Montanari al governo

Tomaso Montanari torna all'attacco del governo, e lo fa come ospite della trasmissione DiMartedì, programma su La7 condotto da Giovanni Floris. Dopo aver già largamente criticato l'esecutivo Meloni, arrivando anche a parlare di " odio per i poveri ", lo storico dell'arte e rettore dell'università per stranieri di Siena, lancia l'ennesimo suo strale. " Questa destra riscopre il fascino del sangue ", arriva a dire questa volta.

"Xenofobia come strumento di consenso"

Ripartono, dunque, gli attacchi anti-Meloni, e ancora una volta si prende l'immigrazione come terreno di battaglia. In collegamento con lo studio, Tomaso Montanari parte con la sua argomentazione, affermando che italiani lo si è per cultura e patrimonio, non per sangue. "Come si fa a non vederlo?" , si domanda Montanari, rifendosi alla situazione attuale. " Un governo che parla di sostituzione etnica, un governo che parla prima di razza e poi di etnia, parla di destino della Nazione... il vocabolario è quello dei fascismi storici. E il progetto non è probabilmente quello ma è il progetto della Polonia o dell'Ungheria: contrazione dei diritti civili, sottomissione della magistratura al potere esecutivo, presidenzialismo e paura degli stranieri ".

Insomma, ancora una volta viene riproposto lo spauracchio del fascismo. Il governo Meloni, che sta cercando di tutelare la popolazione, incoraggiare le nascite e preservare l'identità del Paese, viene aspramente criticato dallo storico dell'arte, che vede in negativo le mosse dell'esecutivo. " Xenofobia come strumento di consenso ", prosegue Montanari, che poi passa addirittura a citare Primo Levi. " Levi diceva che quando la paura dello straniero diventa un metodo politico, si imbocca una strada in cui in fondo, prima o poi, c'è il lager. Prima o poi. Magari molto poi... "

"Non siamo italiani per sangue"

Dopo aver fatto certi paragoni, il professore non si ferma, continuando con la sua arringa. " Nella nostra tradizione culturale, ed è nella Costituzione, il centro di tutto è la persona umana, non l'appartenenza condizionante all'etnia ", ricorda. " Siamo italiani per via di cultura, di paesaggio, di patrimonio... non di sangue ", aggiunge, fra gli applausi del pubblico di DiMartedì.