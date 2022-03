"Uno scandalo, incapaci". L'ira di Briatore in coda tra i tir

Flavio Briatore non è il primo volto noto a denunciare i disagi, che gli automobilisti sono costretti a subire per colpa dei cantieri infiniti lungo le autostrade italiane. L'imprenditore, però, ci ha messo la faccia e con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram ha documentato le scandalose condizioni in cui sono costretti a viaggiare gli automobilisti italiani.

" Da quaranta minuti siamo bloccati vicino a Savona, è uno scandalo. Uno schifo. Sono due anni e mezzo che c'è questa situazione. Pensate se qualcuno si sente male qui muore ", ha tuonato Flavio Briatore registrando le immagini di una interminabile coda di vetture in un tunnel sulla A10. L'imprenditore ha puntato il dito contro Autostrade per l'Italia, che gestisce la rete autostradale che corre lungo la penisola.

Briatore ha chiamato in causa i vertici dell'azienda - il presidente Giuliano Mari e il Ceo Roberto Tomasi - invitandoli a farsi un giro in macchina per verificare di persona i disagi: " Mi chiedo perché Tomasi non si prende una macchina e si porta dietro anche il dottor Mari e si fanno un bel giro sulle autostrade, così capiscono? Come cazzo stanno gestendo questi due? Io vado in azienda quando ci sono dei problemi. Loro non lo fanno, perché? ". Nel video social registrato mentre l'auto era ferma in coda, l'imprenditore ha commentato lo stato di degrado della rete autostradale italiana fatta di lavori interminabili e cantieri fantasma soprattutto sulla tratta ligure, che porta verso Milano.