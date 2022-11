Nuova tegola per Totti: lo molla pure l'avvocato Bernardini de Pace

L'indiscrezione era stata anticipata dal sito Dagospia ma ha trovato conferma sulle pagine del Corriere: niente separazione consensuale per Totti e Ilary. Il tentativo di accordo in extremis tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma è saltato (e il "no" è arrivato da Totti) e l'avvocato del Pupone - la matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace - ha lasciato l'incarico.

La conferma dell'addio è arrivata per bocca dell'avvocato Bernardini de Pace: " Nella mia vita ho fatto il 95% di separazioni consensuali e il 5% giudiziali. Avevo stilato un accordo che non è stato accolto, anche perché non piaceva al mio cliente e così la separazione consensuale l'abbiamo consumata io e Totti ". Così Francesco conquista il triste primato di avere messo a segno due "divorzi" nel giro di un anno prima dall'ex moglie e poi dall'avvocato, che avrebbe dovuto traghettarlo verso lo status di divorziato.

L'ultimo tentativo di accordo

Proprio quando la situazione sembra essersi sbloccata, si è consumata la crisi legale. L'avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone, e il legale di Francesco Totti, Annamaria Bernardini de Pace, sembravano avere raggiunto un accordo soddisfacente per i due coniugi, ma quanto messo nero su bianco non è stato ritenuto sufficiente né da Totti né da Ilary. Gli ex coniugi hanno bocciato la proposta in toto trovandosi, almeno per una volta, in totale accordo. Secondo Dagospia, Noemi Bocchi, attuale fidanzata di Totti, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel "no" pronunciato dal Pupone all'accordo di separazione.

La rottura con la Bernardini de Pace

E a questo punto la matrimonialista ha ritenuto opportuno rimettere il suo incarico, impossibilitata ad assolvere al suo compito di trovare un accordo. " Totti non condivideva fino in fondo l’approccio decisionista e combattivo scelto da Annamaria Bernardini de Pace. Preoccupato, da padre, per le ripercussioni sui tre figli di ogni sua mossa ", riferisce il Corriere spiegando i motivi che hanno portato alla rottura. La palla torna dunque nelle mani dell'altro avvocato che assiste Francesco Totti, Antonio Conte. La strada porta dritti verso la separazione giudiziale che si dibatterà in tribunale, presumibilmente a partire dalla prossima primavera.

Faccia a faccia in tribunale

Nell'attesa, venerdì 11 novembre Francesco Totti e Ilary Blasi si troveranno di nuovo l'uno davanti all'altra in tribunale, nel processo che si è aperto in ottobre per la scomparsa delle borse firmate della conduttrice (poi ritrovate nella sauna della villa dell'Eur) e dei Rolex dello sportivo. La coppia dovrà comparire davanti al giudice per rendere testimonianza sulla sparizione dei beni.