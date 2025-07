Rocio Morales, la sua vita in Spagna prima del debutto con "Immaturi" (dove è scattata la passione con Raoul Bova)

Mentre la procura di Roma indaga per la presunta estorsione di cui sarebbe stato vittima Raoul Bova, emergono nuove indiscrezioni sulla fine del rapporto tra Rocio Munoz Morales e Raoul. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia la crisi tra i due attori avrebbe origini precise: " È iniziata quando lei ha avuto un flirt con un collega (e abbiamo le prove) ". L'indiscrezione si riferirebbe a fatti avvenuti nel 2021, quando Rocio era impegnata nelle riprese di alcuni film per la tv, ovvero dieci anni dopo il suo arrivo in Italia, quando Paolo Genovese le offrì l'opportunità di farsi conoscere nel nostro paese nella pellicola "Immaturi - Il viaggio".

Da ballerina di Julio Iglesias a Ballando con le stelle

Prima del 2012, anno nel quale apparì per la prima volta sugli schermi italiani nel film che la fece innamorare di Raoul Bova, Rocio era già famosa in Spagna. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo iberico risale al 2008 quando, reduce dal tour mondiale di Julio Iglesias come ballerina professionista del corpo di ballo del cantante, viene scelta come maestra di ballo del programma "Mira quien baila", versione spagnola di "Ballando con le stelle". Ma Rocio sogna di diventare un'attrice e mentre lavora in tv frequenta l'Accademia di recitazione a Madrid.

I primi film: Telecinco e la soap argentina

Dopo una serie di provini falliti nel 2009 Rocio Morales ottiene il suo primo ruolo nella fiction spagnola "La pecera de Eva", che viene trasmessa su Telecinco. L'anno successivo viene scelta per interpretare il ruolo della protagonista femminile dell'adattamento della soap argentina "Casi Ángeles" e nel 2011 è nel cast della seconda stagione della miniserie "Angel o demonio" sempre per Telecinco. Grazie a questo ruolo Rocio ottiene grande successo in Spagna e diventa testimonial di numerosi brand spagnoli. Prima di rispondere alla chiamata di Genovese e volare in Italia, Morales debutta anche come conduttrice del programma "Premier Casino". Mai si sarebbe immaginata che, di lì a poco, la sua vita sarebbe cambiata totalmente grazie a una nuova carriera in Italia e un amore maturo.

"Studiavo dalle suore e mi chiamarono per un provino"

A proposito dei suoi esordi Rocio Morales ha raccontato a Caterina Balivo, durante una puntata dello scorso maggio de La volta buona, quanto Julio Iglesias sia stato importante per lei e per la sua carriera: " La mia carriera è cominciata con Julio Iglesias.

Io studiavo dalle suore ma lavoravo anche in televisione e lui mi vide e mi chiese di incontrarlo per farvi un, andò bene e diventai una ballerina, girai il mondo. Fu anche un secondo padre per me perché mi rassicurava, io ero proprio una ragazzina". Oggi la spensieratezza di quegli anni è solo un ricordo lontano.