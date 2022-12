La rapina da un milione di euro poi le foto rubate. Cosa sta succedendo a Madalina Ghenea

" Sono disperata, hanno avuto accesso a tutte le mie foto, quelle di mia figlia, i dati bancari... ". Le dichiarazioni di Madalina Ghenea rilasciate al Corriere parlano in un vero e proprio incubo, che l'attrice rumena sta vivendo da mesi. La rapina da un milione di euro subita negli scorsi giorni all'aeroporto di Fiumicino è solo l'ultimo di una serie di episodi criminali, che la vedono protagonista suo malgrado. Sono troppi, infatti, gli episodi di furti, minacce e molestie di cui è stata vittima gli ultimi anni, tanto da farle dichiarare: " C'è un piano preciso, vogliono colpirmi ".

Chi ci sia dietro a tutti questi atti persecutori non è chiaro, ma l'ultimo evento ha fatto letteralmente crollare Madalina Ghenea, che ora teme per la sua vita e per quella della figlia. L'attrice, modella e produttrice rumena è stata vittima dell'hackeraggio del suo profilo iCloud e le sono stati sottratti, oltre ai dati strettamente personali, anche foto private sue e di sua figlia, di soli sei anni. Negli ultimi anni la 35enne non ha smesso di denunciare gli episodi prima alla procura di Milano e poi anche a quella di Roma con precise accuse di stalking, minacce, diffamazione e molestie. E il quadro che si delinea è inquietante: " Pensavo a episodi separati, ma ora sono certa che ci sia la stessa mano di una o più persone e un unico disegno per colpirmi ".

Otto anni fa il primo episodio

Tutto è cominciato nel 2014, quando ignoti sfondano l'ingresso del suo appartamento a Milano e, senza rubare niente, lasciano scritte di minaccia sul portone. Da quel momento ha inizio il calvario di Madalina Ghenea. L'attrice si ritrova sulle pagine dei quotidiani rumeni e sui siti di informazione per presunti affari illeciti (nella rete delle fake new finisce anche la collega Catrinel Menghia). Poi arrivano le minacce e le offese sui profili social, che toccano anche i suoi affetti e le persone a lei vicine e il suo nome finisce sui principali siti hard e su chat pornografiche.