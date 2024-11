Un ritorno all'antico con sguardo al futuro: la sensualità del calendario Pirelli 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

E’ un po’ il ritorno alla sensualità, e ci mancava. Nel senso di quell’arte di mostrare il corpo umano per esaltarne la bellezza senza volgarità. Il Calendario Pirelli per il 2025 torna un po’ all’antico, ma con uno sguardo al futuro voluto dal fotografo Ethan James Green, newyorkese di successo che è un nome di spicco nel mondo della moda. Ritratti, questo è il soggetto di “Refresh and reveal”, e The Cal in questo caso parla anche un po’ italiano, vista la presenza di Elodie rivelata già lo scorso agosto.

Green è il 43esimo fotografo della storia lunga 61 anni e 51 edizioni, ed è stato affiancato da un team di creativi in cui spicca Tonne Goodman, ex fashion editor di Vogue Usa. I protagonisti sono 12 – attori, artisti, cantanti - con uno scatto a colori e uno in bianco e nero, e la scelta di presentarlo al Museo di Storia Naturale di Londra esalta il fascino degli scatti effettuati tra maggio e giugno sulle spiagge dell’Historic Virginia Key Beach Park di Miami e in uno studio nelle vicinanze: "Quando quelli di Pirelli mi ha chiamato per comunicarmi che ero stato scelto, non sapevano che fosse il mio compleanno. Davvero un regalo inaspettato", ha raccontato il fotografo. Ma perché “Refresh and reveal”? "Il significato del titolo guardare al nuovo concetto di bellezza che si è sviluppato in questi anni. Il cast rappresenta varietà e diversità in tutte le sue forme, con protagonisti di diversi Paesi. E’ stato un lavoro davvero incredibile: ho imparato come fotografo che le immagini migliori le ottieni quando metti le persone a proprio agio. E così è stato".

Insomma, per il Cal 2025 la sensualità e coniugata alla modernità, perché – come ha spiegato l’Ad di Pirelli Marco Tronchetti Provera – "questo lavoro abbatte ogni barriera di genere e di razza. Il mondo di oggi deve essere inclusivo, un valore che Pirelli sta portando avanti da tempo". E se qualcuno pensa che il Calendario sia in vendita, nel senso come business, Tronchetti chiude tutte le porte: "Finché ci sarò io non accadrà mail: The Cal fa parte dell’anima culturale della nostra azienda che portiamo avanti nel tempo con convinzione. E resta uno strumento di libertà anche per i fotografi che vengono scelti: hanno carta bianca, è una vera sfida con loro stessi. Tutti i protagonisti, some sempre, sono stati scelti da Green, sono contento che abbia voluto inserire Elodie, ci fa molto piacere. Però noi non interferiamo mai nel lavoro di chi è chiamato a firmare il Calendario. La sensualità? Non è un tornare al passato: abbiamo superato il problema di vedere sempre il corpo femminile come oggetto, siamo in una fase successiva in cui si può vedere come soggetto.

E già dai tempi di Karl Lagerfeld il Cal non fa distinzione fra un corpo di un uomo di una donna. La bellezza non ha genere, non ha colori: è armonia, è un percorso. Il nostro".

I protagonisti del calendario Pirelli 2025: