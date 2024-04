Roberto Cavalli, lo stilista dalle grandi passioni. Da Firenze ad Hollywood che impazziva per i suoi abiti animalier

Una delle ultime star ad indossare un abito che portava il nome di Roberto Cavalli è stata Zendaya che in occasione Green Carpet Fashion Awards 2024, indossava un abito Cavalli della primavera estate 2011 dalle atmosfere anni '20. Ma non è stata certo l'unica, anzi prima di lei decine e decine di star si sono innamorate del suo stile unico e quella passione così riconoscibile per l'animalier.

" Io copio il vestito di un animale perché mi piace copiare Dio. Credo che Dio sia lo stilista migliore che esista ". Parlava così della sua moda Roberto Cavalli l'iconico stilista, che dello stile animalier ha fatto il suo tratto distintivo. Se n'è andato oggi nella sua Firenze che tanto amava, ad 83 anni dopo una lunga malattia, arrivata dopo la gioia di essere diventato nuovamente padre per la sesta volta appena un anno fa.

Il grande viaggio della sua vita

È stato un uomo che ha amato tanto nella sua vita, le donne, le grandi barche, ma soprattutto il "bello" e della moda in cui aveva mosso i primi passi negli anni '70. Cinquanta anni della sua vita passati a creare, con quel gusto unico, a volte sopra le righe come era lui, ma per questo amatissimo dalle star che nelle sue creazioni vedevano la via per essere uniche e riconoscibili. Indossare " Un cavalli " è sempre stato un segno distintivo per tutte. Amava lo sfarzo ed era un visionario che già agli inizi amava sperimentare con materiali e colori. Suo un procedimento di stampa brevettato negli anni '70.

Ma non solo, i suoi jeans non era semplici pantaloni, ma tele su cui creava fantasiosi disegni con pietre preziose, così come i suoi abiti pieni di carattere che erano il simbolo della sensualità. " Tutte le donne amano essere sexy, io voglio aiutarle a esserlo " amava dire e sapeva anche farlo.

Le star che lo amavano

Cavalli era il "pifferaio della moda" che incantava le donne e nessuno riusciva a resistere alle sue creazioni. Non c'e stata star hollywoodiana che non sia stata fotografata sul red carpet con indosso una sua creazione, da Charlize Theron a Sharon Stone, passando per Jennifer Lopez, Gwyneth Paltrow, Madonna.

Donne di carattere, forti, come lo era lui, il contrario del minimalismo, ora così di moda. La star Cavalli si è sempre fatta notare: " L'eccesso è sinonimo di successo ", raccontava a chi gli chiedeva come creava. Il suo stile boho chic, si intrecciavano fantasie, carnalità, sogni e ricordi. Gli abiti zebrati o a stampa leopardo, e ancora quelli tigre o pitone restituivano dentro e fuori dalla passerella un potente immaginario fatto di trasparenze e sensualità, corsetti e pantaloni a vita bassa.

Gli abiti iconici

Impossibile dimenticare lo slip dress con la testa di tigre in seta indossato da Cindy Crawford negli anni '80 durante una sfilata e rivisitato da Fausto Puglisi, dal 2020 direttore creativo di Roberto Cavalli, per Lorena Cesarini sul palco di Sanremo. Sensuale e dinamico, era anche il preferito di Cavalli, come lo stesso stilista aveva raccontato in una delle sue ultime interviste. Quella che tratteggiava Cavalli era una sensualità senza compromessi.

Aveva lasciato il suo marchio nel 2015, ma non lo aveva mai abbandonato del tutto perché non si può fermare la creatività, è un moto perenne della vita. Ora il suo testimone è stato raccolto da Fausto Puglisi, che dal 2020 guida il brand di proprietà del miliardario di Dubai Hussain Sajwani a capo di Damac, portando avanti la sua visione grazie ad abiti sensuali e ultra femminili.

Proprio come amava lui, Cavalli, uno stilista che mancherà molto a tutti anche se il suo genio continuerà a vivere per sempre nelle sue creazioni.