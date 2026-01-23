Da Anna Wintour a Claudia Schiffer, a Roma l'ultimo saluto a Valentino Garavani

Roma si raccoglie oggi per dare l’addio definitivo a Valentino Garavani, maestro indiscusso dell’alta moda, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. Dopo le due giornate di camera ardente, che hanno richiamato circa 10mila persone desiderose di rendergli omaggio, questa mattina si svolgono i funerali dello stilista.

La cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

La funzione religiosa è prevista alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro, rimasto durante la notte nella storica sede di piazza Mignanelli 23, dove il marchio Valentino ha scritto alcune delle sue pagine più celebri, è stato trasferito in mattinata verso la basilica insieme ai familiari e agli amici più stretti. L’ingresso in chiesa avverrà a cerimonia iniziata, annunciato dall’avvio della musica.

Il rito

A celebrare la messa sarà don Pietro Guerini, parroco della basilica. Al termine della funzione, la salma verrà accompagnata al cimitero Flaminio di Prima Porta per la sepoltura. L’ingresso del feretro sarà accompagnato dalle note di Mozart. Durante la celebrazione si alterneranno brani di Schubert, Fauré e Puccini, con l’Ave Maria all’offertorio.

Il mondo della moda e dello spettacolo presente a Roma

Sono numerose le personalità internazionali attese per l’ultimo saluto al grande couturier. Tra i presenti figurano Anne Hathaway con il marito Adam Shulman, Anna Wintour, Suzy Menkes, Hamish Bowles, Pierpaolo Piccioli, Donatella Versace, Maria Grazia Chiuri, Tom Ford, Ermanno Scervino, Alessandro Michele, François-Henri Pinault, Antoine Arnault, Natalia Vodianova ed Eleonora Abbagnato.

I rappresentanti delle istituzioni e dell’alta società

Presenti anche esponenti delle istituzioni e dell’alta società, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore Alessandro Onorato, Francesco Rutelli, Anna Fendi, Marisa Berenson, Olivia Palermo e Philip Treacy.

Il ricordo di Giancarlo Giammetti

Un momento particolarmente toccante è previsto durante la messa: prima della benedizione finale, Giancarlo Giammetti, storico compagno di vita e di lavoro di Valentino, leggerà un discorso in suo ricordo. All’esterno della basilica, intanto, un cartello riassume il sentimento condiviso da molti: «Tutto il mondo piange Valentino. Perdiamo un fiore, il fiore più bello».

L’attesa davanti alla Basilica

Sono da poco passate le 9.30 e davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica, si contano già alcune centinaia di persone. Giornalisti, fotografi, operatori televisivi, ma anche semplici ammiratori dello stilista si sono radunati con largo anticipo rispetto all’inizio della cerimonia funebre, fissata per le 11. Roma si prepara così a salutare Valentino Garavani, scomparso lunedì a 93 anni.

Sicurezza e organizzazione, tutto studiato nei dettagli

Il servizio d’ordine è imponente: quasi un centinaio gli addetti impegnati tra interno ed esterno della basilica. L’organizzazione è scandita con precisione assoluta, nel segno di un’eleganza rigorosa e sobria. Ogni dettaglio sembra pensato come una regia accurata, quasi fosse l’ultima, simbolica sfilata del fondatore della maison.

Il feretro e l’ingresso in chiesa

Il feretro arriva da piazza Mignanelli, dove si è svolta la camera ardente nelle giornate di mercoledì e giovedì. L’ingresso in basilica è previsto solo a chiesa completamente gremita, secondo un protocollo preciso. A celebrare il rito sarà don Pietro Guerini, parroco della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Addobbi bianchi e omaggi floreali

Come già accaduto per la camera ardente, anche gli allestimenti floreali seguono una linea cromatica ben definita: il bianco domina ovunque. Un colore amatissimo da Valentino, insieme al celebre rosso che ha reso inconfondibile il suo stile. All’esterno si moltiplicano cuscinetti e corone: dalla famiglia Armani a Leo Dell’Orco, dalla Camera Nazionale della Moda a Lavinia Biagiotti. Spicca il messaggio di Sophia Loren: «Sempre nel mio cuore». Unica nota di rosso, le rose inviate da Claudia Schiffer. Ai piedi dell’altare, una grande fotografia dello stilista accoglie i presenti.

Gli ospiti

Il flusso degli invitati aumenta con il passare dei minuti. Fa il suo ingresso Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino dal 2024, che ricorda lo stilista come “una persona delicatissima e gentile”. Arrivano Susy Menkes, Anna Fendi con la nipote Delfina Delettrez, François-Henri Pinault, Pierpaolo Piccioli accompagnato dalla moglie. Alle 10.25 è la volta di Carlo Capasa e Matteo Marzotto, poi Simona Ventura con il marito.

L’arrivo di Anna Wintour

Poco prima delle 10.40 l’attenzione si concentra sull’arrivo di Anna Wintour, caschetto impeccabile, occhiali scuri, cappotto stretto in vita con collo in pelliccia. Prende posto nelle prime file insieme agli altri protagonisti del mondo della moda internazionale. La macchina organizzativa procede senza sbavature, mentre la Basilica si prepara al momento più solenne.

Verso l’ultimo viaggio

Al termine della cerimonia, il feretro verrà accompagnato al cimitero Flaminio, a Prima Porta, dove Valentino sarà

tumulato nella cappella di famiglia: una struttura circolare, con ampie vetrate e giardini tutt’intorno, voluta dallo stilista insieme a Giancarlo Giammetti, che ha già annunciato di voler riposare lì un giorno, accanto a lui.