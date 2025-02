L'ultima follia social che può intossicare chi la copia

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva ancora una volta dai social network l'ultima surreale moda legata al cibo e alla cucina. Dopo la lavastoviglie utilizzata in modo "alternativo" per cucinare e lavare verdure e carne, l'ultima pazzia che sta dilagando sul web riguarda il frigorifero e i suoi usi più assurdi. Da settimane su TikTok impazzano video nei quali i cassetti dell'elettrodomestico vengono utilizzati come contenitori per preparare ricette da gustare in tempo reale. Una tendenza tanto folle quanto rischiosa per la salute di chi prova a replicarla.

Come è nato il trend

Come spesso accade quando si parla di trend, è TikTok ad avere veicolato l'ultima follia social che ha fatto diventare virali videoricette preparate direttamente nel cassetto del frigo. Paste fredde, insalate, latte e cerali ma soprattutto tiramisù realizzati nello scomparto e pronti per essere mangiati ogni volta che si apre lo sportello del frigorifero. A dare il via a questa moda è stato un video diventato virale nel Regno Unito e realizzato da un ristorante di Manchester su un tiramisù preparato e conservato nel cassetto del frigorifero.

Il reel ha superato 30 milioni di visualizzazioni e è stato replicato in molti modi sui social, trasformando l'idea in una pericolosa tendenza. I rischi legati al fenomeno, che sta dilagando sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, sono stati evidenziati da molti utenti che nei commenti dei video diventati virali hanno espresso perplessità e dubbi sull'assurda pratica e anche gli esperti in materia di sicurezza alimentare hanno parlato di tendenza pericolosa.

I rischi per la salute

Preparare pietanze direttamente nel cassetto del frigo - e lasciarle a contatto con altri alimenti presenti all'interno del refrigeratore - può sembrare divertente e originale in chiave social, ma è una pratica che gli esperti sconsigliano per le possibili contaminazioni alimentari. " L'utilizzo proposto nei video crea il presupposto di una contaminazione degli alimenti ad agenti potenzialmente patogeni con rischi dal punto di vista tossicologico e per la salute ", ha spiegato Alberto Angioni, professore di Chimica degli alimenti all’Università di Cagliari.

Le buone pratiche prevedono che gli alimenti cotti o crudi debbano essere riposti all'interno del frigorifero in contenitori chiusi ermeticamente o protetti con apposite pellicole alimentari per evitare, che si deteriorino velocemente e per scongiurare la cosiddettacrociata, ovvero il passaggio di microrganismi patogeni da alimenti contaminati ad altri alimenti che possono provocarealimentari anche gravi. Dunque, meglio lasciare ai social la moda di utilizzare il cassetto del frigo per cucinare e preparare pietanze fredde "pret a manger".