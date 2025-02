San Valentino "salato": ecco tutti i rincari per gli innamorati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il San Valentino 2025 sarà tutt'altro che "dolce". Secondo il Codacons sarà piuttosto salato. Tutti gli italiani che si apprestano a festeggiarlo dovranno infatti mettere in conto tutta una serie di rincari non indifferenti.

Quanto si spenderà a San Valentino

Secondo una prima stima, quest'anno la spesa totale solo per il giorno degli innamorati supererà quota 2 miliardi di euro. Una cifra impressionante dovuta per la maggior parte a sensibili rincari dei prezzi di alcuni comparti.

Il record dei rincari

Detengono il record i gioielli che in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istat aumentano del +17,3% su base annua. Molto importanti anche gli incrementi per i cioccolatini, ma in generale per tutti i prodotti a base di cioccolato che fanno da padroni nel giorno degli innamorati. Gli aumenti in questo ambito sono del +9,2%

Chi decide di viaggiare

Non va meglio per chi decide di trascorrere la festività magari facendo un romantico viaggio, i pacchetti vacanza rincarano in media del 13,5%, i voli internazionali del 4,6% (+3,3% i nazionali), gli alberghi del 3%.

Per i ristoranti le tariffe salgono in media delcon la spesa complessiva per le cene romantiche che si attesterà attorno aidi euro, mentre per fiori e piante prezzi su in media del

Tra regali, viaggi e cene al ristorante la spesa degli italiani per San Valentino supererà quindi quota 2 miliardi di euro, con un incremento medio pro capite del +7,5% rispetto al 2024.