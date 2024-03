La sanità lombarda è davvero efficiente

Caro Direttore Feltri,

da anni sento criticare aspramente la sanità pubblica, e in particolare quella della nostra Regione, la Lombardia. Eppure poca prima di Natale ho sperimentato sulla mia pelle quanto la realtà sia diversa. Non scendo nei particolari medici, ma se sono qui a scriverle è solo perché al Pronto soccorso e nel reparto di Chirurgia del Policlinico Universitario San Donato ho trovato eccellenti professionisti, una struttura accogliente e all'avanguardia e un'umanità di cui i giornali non parlano mai. Ho visto le condizioni in cui i medici lavorano, la tensione dell'emergenza; eppure in queste condizioni tutti - dal primario all'anestesista ai medici e infermieri più giovani - sono stati gentili, chiari e comprensivi durante le difficili ore del ricovero, dell'operazione e della degenza. Questo, oltre alla professionalità, mi ha scaldato il cuore. Non crede anche lei che in questo Paese si tenda a non dare i giusti meriti alle persone che ci curano e che sia ora di finirla con la gara a chi insulta di più la Sanità?

Un caro saluto

Angelo Corbetta

Caro Angelo sono assolutamente del tuo parere, non è assolutamente vero che la sanità lombarda sia una schifezza. Anche io come te sono stato ricoverato bisognoso di un intervento chirurgico. Ho scelto il San Raffaele dove sono stato trattato come un principe. A parte la gentilezza del personale, sono stato curato alla perfezione. Mi hanno dimesso perfettamente guarito. Aggiungo che l'intervento chirurgico che mi ha sistemato è stato eseguito da una professoressa, Giulia Veronesi, figlia dell'indimenticabile Umberto. Con un robot é entrata nel mio torace e ha sistemato ciò che non andava. Dopo due ore mi sono svegliato in camera mia, mi sono alzato senza

sentire neanche un dolorino, ho bevuto una coppa di champagne e ho acceso una sigaretta che ho fumato con gusto. Dopo alcuni giorni mi hanno dimesso e mi sono precipitato a casa senza più avvertire il minimo disturbo. Questa la mia recente esperienza che ha consolidato la fiducia che nutro per la sanità milanese. Faccio notare che alcuni giorni fa é stata pubblicata la notizia che ben 12 ospedali italiani sono tra i migliori del mondo. Aggiungo che la sanità nostrana è gestita dalle regioni e non dallo Stato. La Lombardia è in vetta alla graduatoria. I problemi sono soprattutto nel meridione dove il livello economico e organizzativo è carente. Della qual cosa soffre

la gente del Sud anche per quanto riguarda le cure mediche. Il nostro Paese non gode della stessa organizzazione dalle Alpi alla Sicilia. Ma questa non è una novità. Speriamo che l'Autonomia differenziata serva anche a migliorare il trattamento non solo degli ammalati del Nord ma di tutti.