Lo scandalo sul governo, Elly vuole perdere e Berlusconi: quindi, oggi...

- Sono giorni un po' così, niente di straordinario ma qualche notiziola interessante sì. Prima su tutte: il testamento di Silvio Berlusconi. Domani si sprecheranno retroscena, si parlerà del terzo testamento consegnato dalla Fascina al notaio, della dimenticanza del nome di Luigi, di Dell'Utri, di questo e di quell'altro. Due, però, sono le cose che credo debbano essere sottolineate. Primo: il Cav ha lasciato le sue disposizioni che decidevano le sorti di un impero economico, politico e mediatico su tre fogli scritti a penna. Il che mi sembra davvero romantico. Il secondo è che anche nell'ultimo atto, Berlusconi sembra aver chiesto, e in parte garantito, unità e continuità all'azienda e alla famiglia. Poi si vedrà.

- Imputazione coatta per Andrea Delmastro, dopo l'indagine ai danni di Daniela Santanché che - guarda caso - trapela proprio in questi giorni. Non so se Giorgia Meloni abbia fatto bene o meno a far trapelare quella nota così stizzita che ipotizza una "opposizione" da parte dei magistrati. Non so nemmeno se sia vero che le procura abbiano dato il "la" alla campagna elettorale per le europee. Sono però certe due cose: 1) è indegno, direi uno scandalo, che nessuno protesti se un'indagine secretata finisce sui giornali prima ancora che il diretto interessato ne sia a conoscenza; 2) questo Paese dovrebbe avere la maturità politica, dopo Mani Pulite e le battaglie su Berlusconi, di non cavalcare le indagini ai danni di questo o quel politico. Che il Gip abbia disposto l'imputazione coatta non conta niente, c'è ancora tutto il processo eventuale da celebrare. Ficcatevelo in testa, cribbio.

- Elly Schlein rilancia: "Vogliamo lo ius soli e abolire la Bossi-Fini". Due considerazioni. Primo: serviva la grande ventata di novità di Elly per uno slogan che i segretari del Pd ripetono identico da almeno un decennio? Secondo: visto come sono andate le ultime elezioni, visto quello che pensano gli italiani di Ius Soli e immigrazione, è chiaro che la Schlein sta cercando un modo per perdere. Ci prova gusto?

- Scusate, puntata breve causa impegni lavorativi.