Chi sta fregando la Schlein, il "vento di destra" e ChatGpt: quindi, oggi…

- Io non so se Arisa stia facendo la vittima oppure no. Quel che è certo è che dopo aver espresso un minimo apprezzamento su Giorgia Meloni è stata sommersa di insulti e offese da quelli che un tempo sostenevano la campagna "odiare ti costa". Alla fine Arisa non andrà al gay pride perché si è sentita attaccata, vituperata, incompresa da quelli cui ha sempre fatto da madrina. E poi non venitemi a dire che non c'è una sorta di odio intrinseco in un certo mondo verso tutti quelli che escono dal seminato del politicamente corretto di sinistra. Se non disegni Meloni come una gerarca fascista ti bannano dal loro ristretto circoletto. Fossi in Arisa li manderei beatamente a quel Paese.

- Questa storia della barca naufragata nel lago Maggiore è pazzesca. Pare infatti che a bordo ci fossero una ventina di agenti (o ex agenti) del Mossad e dell’Aise italiano. Che stavano facendo? Una rimpatriata? O era in corso una qualche operazione? Certo che la cronaca sa essere davvero infame: pensi a una tragedia e di ritrovi in mano una spy story. Pazzesco.

- Finalmente i vip si accorgono che pure con Gualtieri, al pari della Raggi, Roma è piena di immondizia. Da questo punto di vista hanno un po' di ragione i grillini: adesso che governa il Pd, i giornali si dimenticano di far vedere i cassonetti traboccanti. Non ci facciamo una bella figura.

- In Italia si fanno raccolte firme per le cose più sciocche. Ecco: sarebbe il caso di farne una per convincere il sindaco di Palermo, se è nei suoi poteri, ad annullare la multa alle suore che si sono dimenticate di rinnovare il pass della Ztl dove devono entrare per dare da mangiare ai poveri. Far pagare loro 2mila euro di multe da Ztl sarebbe una vera ingiustizia.

- Chiara Ferragni dopo essersi presa la scoppola da una 11enne che fa? Le risponde pure e i social, devo dire giustamente, bannano la minorenne da Instagram visto che servono 13 anni per aprire un profilo. Però a pensarci bene torna tutto: a Sanremo Ferragni ha letto una auto-letterina che sembrava scritta da una ragazzina delle medie. Quindi il livello dello scontro dialettico è quello giusto per lei.

- Meravigliosa mossa dei riformisti del Pd che stanno cercando di azzoppare in tutti i modi Elly Schlein per farle pagare questo suo modo un po’ troppo centralista di governare il Partito democratico. A Bologna i dem che guardano al centro hanno firmato una petizione contro l’utero in affitto, quella maternità surrogata che invece Elly approva e che aveva pure messo in cima alla lista delle sue battaglie. Si mette male per Schlein: un po’ di parlamentari hanno fatto le valigie, altri la bombardano sui giornali, altri ancora si mettono a firmarle petizioni contro, senza dimenticare che le elezioni stanno andando da schifo e di accordi col M5S neanche l’ombra. Tira una brutta aria sulla barca Schlein: pare un pungiball che adesso tutti si divertono a colpire.

- Finalmente pure La Stampa e Repubblica si accorgono che al momento dietro a Elly Schlein c’è il nulla. S’intende il nulla programmatico. Elly è fresca, nuova, donna, lesbica. Però il partito non la segue anche perché fino a cinque minuti prima di candidarsi non era manco iscritta. Solo Bei, Cuzzocrea e la banda Gedi poteva pensare che dal nulla Schlein potesse rimettere a posto i cocci lasciati da Letta&co. Impossibile. Però loro per settimane hanno decantato i sondaggi meravigliosi che davano il Pd in ricorsa su Meloni, scoprendo che la realtà dei fatti sta altrove. Ps: questa nostra rubrica lo aveva detto e scritto che quando Repubblica si innamora di te sei destinata al fallimento. Come volevasi dimostrare...

- Questa storia dello “spira un vento di destra”, ripetuto a ruota da Elly Schlein e dalla sua truppa, è uno specchietto per le allodole. Una mezza bufala. È come se il segretario Pd stesse dicendo: “Il vento soffia, che posso farci io? Non è colpa mia se vince Meloni”. Invece non stanno così le cose. Non si tratta di un evento ineluttabile senza responsabilità dem. Se perdi, i motivi possono essere molteplici: non hai presentato un progetto serio, non hai trovato candidati credibili, non hai intercettato i temi cari alla gente. Il “vento” non c’azzecca un fico secco. Il tracollo Pd è causato da un fattore interno, non esterno.

- Un tizio è accusato di estorsione ai danni di Chiara Appendino, la quale però giura che l’estorsione non c’è mai stata. Che fa allora il pm di turno? Archivia? Macché: trasmette gli atti per far indagare Appendino, cioè la presunta vittima che sostiene di non essere vittima, per falsa testimonianza. Ma non è una follia?

- "Salute: sperimentati primi virus artificiali “capaci di penetrare nelle cellule umane per svolgere compiti specifici, come l'editing genico”. Complottisti di ogni ordine e grado: scatenatevi.

- È vero: anche Giuseppe Conte ha preso una batosta alle elezioni. Ma ditemi: su chi si sta concentrando il dibattito pubblico? Su Elly Schlein, ovviamente, costretta a sobbarcarsi il peso del tracollo. Il leader grillino infatti da qualche tempo si nasconde, appare il meno possibile, evita come la peste i comizi al fianco del segretario Pd. È come se aspettasse sull'argine del fiume il cadavere politico di Elly. Aveva forse capito che i giallo-rossi si sarebbero schiantati alle elezioni amministrative (dove il M5S va sempre male) e ha fatto in modo che la colpa ricadesse tutta su Elly. La quale ha pure tentato tardivamente un imbranato scaricabarile ("non è tutta responsabilità del Pd"). Inutile: ormai nel portafoto di questa sconfitta elettorale c'è il suo primo piano. Conte ha perso, ma se ne sono accorti in pochi. Politicamente, ha rifilato una grossa fregatura alla povera armocromista.

- L'Intelligenza artificiale potrebbe portare all'estinzione dell'umanità. Lo dicono i cervelloni tra cui Sam Altman, a.d. del produttore di ChatGPT OpenAI, Demis Hassabis, amministratore delegato di Google DeepMind, e Dario Amodei di Anthropic. Praticamente quelli che con l'Ai ci campano. Molto bene. Ma se è così pericolosa, mio caro Sam Altman che comandi Open Ai, perché non chiudi ChatGPT e buonanotte al secchio?