Al liceo arrivano i bagni "gender neutral". È bufera a Trieste

Ascolta ora 00:00 00:00

La religione woke conquista anche Trieste. Una delle scuole superiori più frequentate della città – il liceo scientifico Galilei, 44 classi per un totale di mille alunni – ha inaugurato l’anno con i bagni senza genere. Una trovata iperprogressista sempre più comune, basti pensare al caso della Bocconi di Milano: la toilette senza distinzione tra studenti maschi o femmine, un solo ambiente per tutti. Un modo per accontentare le pretese della comunità Lgbt, sfidando il buonsenso.

Come riportato dal Piccolo, si tratta di una proposta organizzativa messa sul tavolo dalla nuova dirigente scolastica. Ma la svolta “risvegliata” non è passata inosservata: pressoché immediatamente è scattato lo scontro tra tra Ufficio scolastico regionale e assessorato regionale Istruzione. Al momento i bagni senza genere sono in fase sperimentale in un solo piano della sede centrale del Galilei, con i docenti presto attesi da "momenti di formazione" su stereotipi e discriminazioni.

I bagni senza genere hanno un obiettivo ben preciso: garantire la tutela e il rispetto di tutti. "Se le ragazze mi dicono che la soluzione non le trova a loro agio o è poco funzionale, sono pronta a fare marcia indietro" , la precisazione della preside, finita nel mirino di Regione Friuli-Venezia Giulia. La dirigente dell'Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame ha definito “ridicolo” coniugare la discriminazione. Tranchant anche l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen: "Stupisce che una dirigente appena insediata ritenga prioritario intervenire non sull'offerta formativa o sulla didattica, ma utilizzi il serissimo tema dei diritti per un'iniziativa che lascio agli studenti e ai genitori valutare" .

Per la Rosolen, si tratta di un’iniziativa che rappresenta "una puntuale applicazione di posizioni politiche in un contesto sensibile, più utile allache a promuovere la cultura dei diritti". Seguiranno aggiornamenti.