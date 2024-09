Se la pizza migliore è americana

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro che ananas sulla margherita. Gli americani stanno prendendo maledettamente sul serio il dossier pizza. Al punto che la migliore pizzeria al mondo è nell'East Side di Manhattan, New York.

Direte: è la solita americanata. E invece no: la classifica, resa nota pochi giorni fa, è autorevolissima e soprattutto italianissima. 50 Top Pizza, curata dai campani Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, ogni anno mette in fila i migliori locali dove mangiare il piatto più globale che c'è. Una lista naturalmente dominata dagli italiani ma dove di anno in anno si sono fatte largo insegne di altri Paesi. Fino alla rivoluzione americana di quest'anno. Al primo posto si è issato «Una Pizza Napoletana» in Orchard Street. Un locale preso d'assalto tutti i giorni da folle di pizzomani, al punto che chi non prenota in largo anticipo deve sottoporsi al golgota di una interminabile fila in una zonna nemmeno troppo chic.

Non sono mai stato nella pizzeria in questione. Ma pare che il suo pizzaiuolo nonché proprietario, Anthony Mangieri, di chiara ascendenza italiana, sia un impallinato degli impasti. E non immaginatevi il regno dell'abbondanza a stelle e strisce: ci sono solo le pizze classiche (margherita, marinara, la cosacca), più una creativa che cambia tutti i giorni. E a giudicare dalle foto sembra di essere davvero in via dei Tribunali.

Insomma, è una lezione per gli oltranzisti della tradizione: all'estero non sanno solo travisare le nostre ricette. Talvolta anzi sanno essere talmente bravi nell'interpretare la nostra cucina da essere in grado perfino di superarci.

E comunque se ancora tremate di sdegno consolatevi: al secondo posto a pari merito ci sono una pizzeria di Napoli (10 Diego Vitagliano) e una di Caserta (I Masanielli). Insomma, la rivoluzione è servita. Ma solo fino a un certo punto.