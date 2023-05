Da Sergio a Rossi: ecco chi sono i nuovi vertici Rai

Il Consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera alla nomina di Roberto Sergio come nuovo amministratore delegato. Stando a quanto riferito dall'Ansa, per l'ad sarebbero stati tre i voti a favore e uno solo contrario: il "sì" sarebbe arrivato dal presidente Marinella Soldi e dai consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio; per il "no" avrebbe optato Francesca Bria. Invece avrebbero preferito astenersi sia Alessandro Di Majo sia Riccardo Laganà.

Roberto Sergio, il nuovo ad Rai

L'Assemblea degli Azionisti ha formalizzato la designazione di Roberto Sergio come nuovo componente del Consiglio di amministrazione Rai e lo ha indicato per la carica di amministratore delegato. Successivamente il Cda si è riunito e, alla luce dell'indicazione arrivata, ha provveduto alla nomina di Sergio come nuovo ad con decorrenza immediata. Nei giorni scorsi Carlo Fuortes ha fatto un passo indietro dopo aver preso atto dell'assenza di condizioni per proseguire il proprio lavoro.

Roberto Sergio è laureato in Scienze politiche e in Scienze delle comunicazioni. È un manager esperto di telecomunicazioni. Ha iniziato il suo percorso professionale nel 1985 nella Sogei; nel 1997 è passato in Lottomatica Italia Servizi dove ha assunto la responsabilità di diversi settori. Negli anni è diventato direttore comunicazione e immagine e poi vicedirettore generale di Lottomatica SpA. Dal 2004 al 2007 è stato chiamato in Rai come direttore dell'area Nuovi Media; in seguito è stato designato presidente di Sipra (poi Rai Pubblicità).



Nel settembre del 2012 ha assunto l'incarico di presidente di Rai Way. Ad aprile 2015 ha ricevuto la responsabilità della vicedirezione della Radio; da luglio dello stesso anno ha ottenuto anche la responsabilità di seguire i rapporti con le consociate del gruppo Rai, con la qualifica di direttore. Da dicembre 2016 gli è stata affidata la responsabilità ad interim della Direzione Radio; nel giugno 2017 è stato nominato direttore della Direzione Radio; da luglio 2019 è consigliere di amministrazione di PER - Player Editori Radio; da giugno 2020 è consigliere di amministrazione di Rai Com.

Le nomine di Marchesini e Rossi

Una volta portate a termine tutte le formalità di rito del caso, nel corso della riunione Sergio ha comunicato di voler nominare Paola Marchesini come direttore dello staff amministratore delegato; allo stesso tempo Giampaolo Rossi ricoprirà l'incarico di direttore generale corporate. Quest'ultimo è un ruolo che precedentemente era ricoperto ad interim dall'amministratore delegato. Infine il Consiglio di amministrazione Rai ha voluto ringraziare Carlo Fuortes, ad uscente, " per il ruolo svolto ".

Le reazioni politiche

Per Francesco Filini grazie a Roberto Sergio e a Giampaolo Rossi la Rai " può finalmente ripartire dopo un lungo periodo di immobilismo ": il deputato di Fratelli d'Italia ha definito entrambi profili " di altissimo spessore " che possono mettere al servizio una competenza " in grado di garantire un livello di qualità all'altezza della storia della Radiotelevisione italiana ". Filini, rimarcando i loro curriculum e l'approfondita conoscenza, ha rivolto a Sergio e Rossi il " più sincero augurio di buon lavoro ".