Da settembre ad agosto: cosa cambia per gli esami di riparazione

La campanella suonerà prima del previsto per tutti gli studenti alle prese con gli esami di riparazione: una circolare del Ministero dell'Istruzione e del merito (Mim) spiega che il recupero dovrà avvenire entro il 31 agosto e non oltre. Questo termine era già stato previsto nel 2007 dal decreto Fioroni ma che non è stato quasi mai rispettato tant'é che, molto spesso, questi esami sono slittati a settembre.

Il perché dell'anticipo

Il ministero, quindi, non fa altro che far rispettare una norma esistente già da oltre 15 anni così da avere a disposizione tutti i risultati ottenuti dal recupero dei debiti in tempo utile. L'anticipo è neessario per il contesto del " Piano di semplificazione per la scuola ", presentato lo scorso 20 aprile 2023 dal Ministro dell’istruzione e del merito al Consiglio dei Ministri, Giuseppe Valditara, che tra gli obiettivi perseguiti intende realizzare una piattaforma online tramite la quale famiglie e studenti possono " consultare informazioni e dati necessari per scegliere in modo consapevole il percorso scolastico e post-scolastico; fruire in modo organico e personalizzato di tutti i servizi digitali per l’orientamento, le iscrizioni, i pagamenti e le comunicazioni; seguire facilmente tutto il ciclo scolastico, la carriera ed i principali traguardi di studentesse e studenti".

Nel caso specifico, il ministero fa sapere che per la scuola secondaria di secondo grado gli studenti dovranno essere pronti e operativi a sostenere gli esami di riparazione nel periodo compreso tra il 16 e il 31 agosto.

Nuovi fondi per la scuola

Nelle ultime ore, poi, il ministro Valditara ha firmato un nuovo decreto con cui vengono assegnati 95 milioni di euro a 500 Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: queste risorse sono quelle del Pon (Programma Operativo Nazionale) " Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento" , per il Fondo europeo di sviluppo regionale che riguarda la programmazione 2014-2020 e che si chiuderà il prossimo mese ottobre. La cifra riguarda una platea di oltre 390mila studenti grazie alla quale ogni scuola potrà realizzare " reti locali, cablate o wireless, o per l’acquisto di schermi digitali o strumenti per la trasformazione digitale nella didattica o di attrezzature laboratoriali green" .