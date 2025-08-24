Sfida folle finisce in tragedia: 27enne investito mentre fingeva di gettarsi sotto un’auto

Quella che doveva essere una bravata notturna tra amici si è trasformata in un dramma. Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2:30, un giovane di 27 anni, di nazionalità irlandese, è stato investito da un’auto mentre, insieme ad altri ragazzi, stava simulando di lanciarsi sotto i veicoli in transito lungo la strada Gardesana, all’altezza dell’hotel Monte Baldo, nel comune di Gardone Riviera, in provincia di Brescia.

Una "sfida" pericolosa

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il gruppo di giovani, tutti poco più che ventenni, avrebbe iniziato una pericolosissima “sfida”, fingendo di attraversare la strada all’improvviso, come per gettarsi sotto le auto, nel tentativo di spaventare i conducenti. Un comportamento sconsiderato che ha avuto esiti drammatici.

Nel corso della "bravata", uno di loro è stato realmente colpito da una vettura di passaggio. L’impatto è stato violento. L’autista, sotto shock, si è fermato immediatamente e ha allertato i soccorsi.

Soccorsi tempestivi: giovane in gravi condizioni

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, vista la gravità dell’incidente, è stata richiesta l’eliambulanza che ha trasportato il ferito agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il giovane è stato identificato come un cittadino irlandese nato nel 1998, in vacanza nella zona con amici.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e valutare eventuali responsabilità. Resta da chiarire anche la posizione del conducente del veicolo coinvolto, che tuttavia sembra essere stato vittima inconsapevole di un gesto irresponsabile.

Un fenomeno che preoccupa

Il tragico episodio riporta l’attenzione su un fenomeno preoccupante: le “challenge” pericolose, spesso nate come giochi goliardici, che sfociano in comportamenti potenzialmente letali. In passato, simili episodi si sono verificati in diverse zone d’Italia, spesso legati a modelli imitativi visti online o diffusi tramite social network.

In questo caso non è ancora chiaro se l’idea della “sfida” sia nata spontaneamente o se fosse legata a qualche tendenza virale. Resta il fatto che la leggerezza con cui certe azioni vengono affrontate può avere conseguenze gravissime, come dimostra l'incidente della Gardesana.

La comunità sotto shock

L’accaduto ha profondamente scosso la comunità locale. Gardone Riviera è una nota località turistica sul Lago di Garda, frequentata in estate da turisti italiani e stranieri. L’episodio ha generato grande preoccupazione tra residenti e albergatori, che chiedono maggiori controlli notturni e un intervento più incisivo sul fronte dell’educazione alla sicurezza.

Mentre il giovane ferito lotta per riprendersi in ospedale, la vicenda

lascia l’amaro in bocca e solleva ancora una volta interrogativi sulla percezione del rischio tra i più giovani, spesso sottovalutato in nome di unao per cercare un’emozione forte.