"Siete il futuro della nostra Nazione". Il messaggio di Giorgia Meloni ai maturandi

Esami di maturità al via per oltre 500mila studenti, che domani si presenteranno in aula per sostenere la prima prova. E mentre i giovanissimi si apprestano a trascorrere la loro indimenticabile "notte prima degli esami", Giorgia Meloni ha voluto rivolgere loro un messaggio. Il presidente del Consiglio ha registrato un video pubblicato sul suo profilo Instagram per la maratona di "Skuola.net" e sono già numerosi i messaggi di ringraziamento dei maturanti. " Grazie presidente ", si legge nella maggior parte di questi.

" Per la notte così speciale e simbolica della vostra vita voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento. So quanto impegno, quanta dedizione e quanto coraggio avete messo per arrivare fin qui. E so che a volte può essere stato difficile ", ha esordito il premier, sottolineando le normali difficoltà di ogni ragazzo nel raggiungere questo primo traguardo. L'ultimo miglio, giunti a questo punto, appare estremamente difficile ma è un ostacolo necessario per cominciare la vita adulta. " Ogni pagina studiata in questi anni, ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni. Forse, perfino ai vostri sogni. L'importante non è il risultato finale che si raggiunge ma anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato ", ha proseguito Meloni.

" La maturità vi insegna a superare gli ostacoli, a credere nelle vostre capacità, a costruire il vostro futuro con determinazione. Vi auguro di affrontare questi giorni con serenità e fiducia. Siete il futuro della nostra Nazione e sono certa dimostrerete il vostro lavoro. L'Italia crede in voi e in bocca al lupo ", ha concluso il presidente del Consiglio. Queste sono le ore cruciali per i maturandi, alla spasmodica ricerca di ipotetiche e fantasiose soffiate sulle tracce che potrebbero essere proposte alla prima prova. Le più quotate questa sera sono Oppenheimer e Matteotti, ma anche D'Annunzio e la violenza di genere. Anniversari, temi di attualità e analisi utili ai giovanissimi per affacciarsi al mondo con un pensiero critico, una consapevolezza su chi sono e su chi vogliono essere.

Giorgia Meloni ricorda giustamente loro che sono il futuro della Nazione, che sono i prossimi senatori, onorevoli, presidenti del Consiglio, ministri.

Ma anche ingegneri, architetti, medici, operai, filosofi e qualunque cosa vorranno essere una voltadopo l'ultimo step della maturità, quella porta varcata centinaia di volte in almeno 5 anni di scuola, che quel giorno sarà l'accesso a una vita diversa. Un accesso al futuro, che è nelle mani delle nuove generazioni.