"Le cravatte di Berlusconi". Una collezione celebra lo stile del Cav

Il grande carisma dell'uomo passava anche da lì. Dagli inconfondibili dettagli di stile e da una ricercatezza che rendevano Silvio Berlusconi unico. Pure nel guardaroba. Accanto ai grandi della Terra, in Parlamento o nelle situazioni più informali, il Cavaliere riusciva a distinguersi per un'eleganza tutta made in Italy sempre caratterizzata da quell'accessorio irrinunciabile, del quale era un raffinato intenditore: la cravatta. A sei mesi dalla scomparsa dell'ex premier e fondatore di Forza Italia, un'esclusiva collezione di cravatte omaggia il compianto leader politico e quella sua signorile passione, raccogliendo alcuni dei disegni da lui preferiti, indossati e regalati. Sì, perché Berlusconi amava anche regalare le cravatte, scegliendole accuratamente da un personale assortimento.

A comporre la speciale collezione è stato Damiano Presta, maestro sarto di cravatte che per 12 anni ha rifornito in esclusiva il Cavaliere con le proprie creazioni. "Il presidente Berlusconi desidera incontrarla...", si sentì dire al telefono nel lontano 2012. Poi arrivò il primo ordine dell'ex premier, seguito da tanti altri. Contribuire allo stile del Cavaliere: per l'artigiano calabrese, che in passato aveva lavorato per prestigiose maison d'alta moda, l'esperienza professionale forse più suggestiva di sempre. "L'emozione è stata grande ma anche tantissima la paura di non essere all'altezza delle sue aspettative", ricorda il sarto, che ora omaggia e celebra l'eleganza di Berlusconi con questo assortimento esclusivo.

"Ho selezionato 36 disegni per questa collezione speciale dedicata alla memoria del presidente. Dal 2012 al 2023, per ogni anno di collaborazione, ho scelto nel mio archivio personale tre disegni da lui preferiti per uso personale", ha raccontato il sarto a ilGiornale, svelando anche che a suggerirgli per quell'evocativo nome - Le cravatte di Berlusconi - fu proprio il Cavaliere. "È stata una sua idea farmi fare una collezione con questo nome. Purtroppo non ho fatto in tempo a realizzarla per poterlo rendere partecipe. Sicuramente mi avrebbe aiutato nella scelta dei dettagli", chiosa Presta con un certo rammarico. Le cravatte realizzate dal maestro sarto sono delle Sette Pieghe create con particolare cura al dettaglio e ai materiali. L'ex presidente del consiglio non mancava di scegliere le fantasie più sobrie e in linea con il suo aplomb: il fondo blu, una costante, e sopra i classici pois, dei quadretti bianchi a punta di spillo o dei raffinati motivi geometrici.

E oggi quella tradizione continua. Presta ha infatti mantenuto un particolare legame con la famiglia Berlusconi, che lui stesso considera "un onore" poter servire. Ora quei disegni raccontano ancora di uno stile senza tempo, perché l'eleganza è per eccellenza qualcosa che non tramonta mai. E così era infatti l'immagine del Cavaliere, che a differenza di altri leader politici ha sempre avuto una riconoscibilità e una coerenza anche sotto questo profilo. "Io ho cercato di interpretare al meglio le sue idee. Ho veramente superato me stesso nel realizzare questa collezione in qualità e dettagli. Ho cercato con tutti i miei limiti di trasmettere e far emergere tutta l'eleganza e lo stile inconfondibile che gli appartenevano", racconta ancora Damiano Presta.

Rivedere quelle creazioni private, oggi rese disponibili a tutti, certo smuove emozioni e fa riaffiorare immagini alla memoria. I ricordi dell'indimenticato presidente si "riannodano", come una di quelle sue impeccabili cravatte indossate sotto il doppiopetto.