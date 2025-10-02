Il tiktoker pro-Pal asfalta la sinistra: "Dovete vergognarvi"

Su TikTok si fa chiamare Flow Murry e sta facendo molto parlare di sé in questi giorni per alcuni suoi video pubblicati sui social dove se la prende apertamente con l'iniziativa della Global Sumud Flotilla e il conseguente sostegno da parte dei partiti del centrosinistra, pur non partendo da un atteggiamento pregiudizialmente negativo. Anzi. Il ragazzo di origini arabe rivendica di essere assolutamente pro-Pal, nella propria ideologia, ma non può accettare la propaganda che si sta dilagando a proposito della scelta delle decine di imbarcazioni di arrivare fino alle 15 miglia di distanza dalle coste israeliane e, quindi, di farsi arrestare ed espellere dal Medio Oriente.

Poche ore dell'Alt arrivato dall'Idf, Murry aveva pubblicato un filmato in cui metteva in risalto la notizia per la quale " L'Italia smette di scortare la Flotilla: evitiamo tensioni ". E commentava: " Questo è quello che vuole la sinistra, vuole rovinare l'Italia perché vogliono dei voti. Vogliono arrivare a comandare l'Italia e rovinare questo Paese ". E poi si chiede: " Cosa facciamo? Decidiamo di mandare queste barche per poi dire 'benissimo, adesso blocchiamo tutta l'Italia per ventiquattro ore'. Ma cosa pensate? Che cosa cambierà dopo che avrete fermato tutto il Paese? Si fermerà la guerra in Palestina? Assolutamente no ".

"Questa è tutta una propaganda politica. Non giocate con il cuore del popolo italiano. Non giocate con questo fatto. Voi di sinistra dovete assolutamente vergognarvi - prosegue il giovane tiktoker nel suo accalorato video di protesta -. E lo dico da pro-palestinese puro e contro il genocidio per quello che sta succedendo. Però io non gioco con l'anima delle persone per avere voti. Voi sinistroidi avete organizzato questo fatto di volere andare fino a Gaza e portare del cibo, ma è una grande stronzata ", sostiene ad alta voce un Flow Murry senza freni. " Gli italiani si sono svegliati e noi arabi che viviamo qua abbiamo capito il vostro gioco ".

" La sinistra italiana vorrebbe l'Italia nel degrado al doppio e al triplo di adesso. Andiamo a vedere come stanno veramente le cose. Basta con queste manifestazioni, che tanto non cambia nulla in Italia: bisogna dirlo ".

Scendiamo al massimo per manifestare per la pace, ma non andate a rompere i denti alle forze dell'ordine e a devastare la stazione, perché tutto questo viene poi pagato dal cittadino italiano che lavora e paga le tasse. Basta propaganda

Forte sei suoi 22mila follower, l'influencer italiano di seconda generazione invita semmai a fare dell'altro: "", conclude Murry.