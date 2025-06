Sofia Viola è Miss Mondo Italia 2025. Rappresenterà il nostro Paese a Miss World

Sofia Viola

Ascolta ora 00:00 00:00

Sofia Viola è la nuova Miss Mondo Italia 2025. La finale del concorso si è tenuta domenica 15 giugno a Gallipoli, presso l’incantevole cornice naturale dell’Ecoresort Le Sirenè. Alla serata conclusiva hanno partecipato 30 concorrenti provenienti da varie regioni italiane, ma la vittoria è andata alla rappresentante della Campania. Tra gli ospiti d’onore c’era anche Lucrezia Mangilli, Miss Mondo Italia 2024, che ha ufficialmente consegnato la corona alla sua successora, pronta a rappresentare l’Italia alla competizione internazionale di Miss World. Al secondo posto si è classificata Gloria Pelari della Lombardia, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Elena Colizzi, proveniente dalla Puglia.

Chi è la Miss

Sofia Viola, 21 anni, è nata a Napoli e cresciuta a Pozzuoli, la stessa città che ha dato i natali alla celebre Sofia Loren, a cui deve il suo nome. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dei concorsi di bellezza. La sua vittoria a Miss Campania 2023 le ha spalancato le porte all’84ª edizione di Miss Italia. Curiosamente, la sua partecipazione a quel concorso è stata una sorpresa: era stata infatti iscritta di nascosto dalla madre.

La bellezza sembra essere un tratto di famiglia: anche la madre e la nonna di Sofia hanno partecipato con successo a concorsi locali. In particolare, la nonna Rita Sicilia conquistò la fascia di Miss Campi Flegrei nel 1967. La neoeletta Miss Mondo Italia aspira a diventare attrice e sta già seguendo corsi a Roma per realizzare questo sogno, prendendo come modello proprio Sofia Loren, che definisce la sua musa ispiratrice. Grande tifosa del Napoli, la squadra della sua città natale, Sofia è anche appassionata di musica, con Marco Mengoni come suo artista preferito. Tra i suoi hobby ci sono la lettura, la fotografia e diversi sport, tra cui pallavolo, equitazione e nuoto.

L'altro riconoscimento

Prima della finale, la neoeletta Miss aveva già ottenuto un riconoscimento speciale, aggiudicandosi la fascia di Miss Aviazione Marittima Italiana. Il titolo appena conquistato le darà ora la possibilità di partecipare a Miss World, uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e longevi a livello internazionale.

lavorare al massimo per far brillare la bellezza italiana

L’attuale Miss Mondo 2025 è la thailandesementre la nostra rappresentante italiana, Chiara Esposito, si è distinta arrivando nella top 20 mondiale e nella top 5 europea. Adesso sarà Sofia Viola a portare il tricolore nel prossimo appuntamento, con l’impegno di “”, come ha dichiarato subito dopo la sua vittoria.