"Rovina l'umanità". Sullo spot di Esselunga l'ultimo delirio di Toscani

Da giorni non si parla di altro: lo spot Esselunga e la sua pesca della discordia. La bimba triste per il divorzio dei genitori è stato letto come un elogio alla famiglia e per qualche solone la pubblicità è stata confezionata per compiacere il governo. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le sparate da sinistra e non poteva mancare Oliviero Toscani. Noto per i suoi toni muscolari, il fotografo non ha utilizzato troppi giri di parole ai microfoni della Stampa: "Dio, patria e famiglia sono la rovina dell'umanità" .

"Né indignato né arrabbiato. Quando l’ho visto, ho solo pensato che fosse retrogrado. Anzi, peggio: vecchio" , la prima reazione di Toscani alla messa in onda del corto pubblicitario Esselunga, reo di raccontare un mondo che non esiste più e valori che non stanno più in piedi. Secondo il fotografo c'è una precisa presa di posizione e la si può notare dalla scelta dei personaggi: "C’è una madre rancorosa, arrabbiata, e un padre farfallone: siamo spinti a pensare che la colpa sia di lei e, soprattutto, che la separazione sia un male, e che faccia soffrire la figlia e anche i genitori" . Toscani ha quindi acceso i riflettori sulla sua situazione personale: "Ho divorziato tre volte: sono un grande esperto. Posso garantire che nessuno si lascia a cuor leggero e senza soffrire. Ma garantisco anche che tutti i figli di genitori separati soffrono molto di più a vederli litigare che a non vederli più insieme. Perché nessuno racconta mai questo? [...] Perchè nessuno racconta mai che chi si separa lo fa perchè si vuole bene, e si dona una nuova vita?" .