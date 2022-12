"Spero ti stuprino". Greta Beccaglia travolta dell'odio social

Andrea Serrani, il tifoso che il 21 novembre 2021 palpeggiò in diretta tv Greta Beccaglia, l'inviata di Toscana Tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, è stato condannato a un anno e sei mesi di carcere per violenza sessuale. Con il rito abbreviato Serrani, noto ristoratore di Chiaravalle e tifoso viola, ha ottenuto la sospensione della pena per cinque anni e l'obbligo a sottoporsi a un percorso di recupero oltre al pagamento di una provvisionale di 15mila euro. Si potrebbe dire che il caso è chiuso e invece no. Se da una parte la giustizia ha fatto il suo corso, dall'altra il tribunale social non si ferma e Greta Beccaglia è finita al centro di una nuova ondata di offese e accuse.

Il " non puoi farlo " pronunciato dalla giornalista fuori dallo stadio di Empoli, quando Serrani le toccò il sedere davanti alle telecamere accese, è rimasto impresso nella mente di molti. Ma quell'affermazione non ha trovato il consenso di coloro che, subito dopo l'episodio, la attaccarono sul web. E oggi sono tornati a farlo nonostante il giudice abbia dato ragione alla Beccaglia.

La reazione della Beccaglia alla sentenza

Intervistata da Fanpage, Greta Beccaglia si è detta soddisfatta dell'esito del processo: " Credevo molto che fosse una sentenza positiva. Sono molto felice perché un diritto violato è stato portato all'attenzione della magistratura e soprattutto è stato mandato il messaggio che ciò che è è successo a me non sia stata una goliardata ". La giornalista l'ha definita una vittoria di tante donne, annunciando di volere devolvere in beneficenza il risarcimento da 15mila euro. E lei oggi si augura che Serrani abbia capito il confine tra reato e goliardata: " Non devo perdonarlo, io spero che questa persona abbia capito che non sia stata una cosa goliardica: ne educhi uno per educarne 100 e spero che sia arrivato un messaggio importante ".

La reazione dei social