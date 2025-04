La classifica delle spiagge più belle del mondo

Cala Goloritzè eletta spiaggia più bella del mondo nel 2025. Con i suoi ciottoli bianchi e le acque limpide, Cala Goloritzè, gioiello incastonato lungo la costa orientale della Sardegna, nella regione dell’Ogliastra, si è aggiudicata il primo posto nella classifica The World's 50 Best Beaches 2025. Il celebre litorale italiano ha superato destinazioni paradisiache di Paesi come Filippine, Thailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella stessa graduatoria mondiale compare anche un’altra perla sarda, La Pelosa di Stintino, nel nord dell’isola, che si piazza al cinquantesimo posto.

La spiaggia più bella del mondo

La spiaggia è stata premiata per il suo fascino incontaminato e la capacità di suscitare emozioni intense sin dal primo sguardo. Questo tratto di costa sarda, nel territorio di Baunei, è accessibile esclusivamente a piedi tramite un sentiero di trekking di media difficoltà o via mare, ma solo a nuoto: le imbarcazioni devono fermarsi a 200 metri dalla riva, oltre il cavo galleggiante che protegge l’area.

Sia che la si ammiri dall’alto che dalla battigia, lo spettacolo naturale è impressionante. Cala Goloritzè si distingue lungo un tratto di costa già noto per la sua bellezza, grazie anche al suo iconico pinnacolo calcareo alto 143 metri, che ricorda la forma di una cattedrale e richiama ogni anno appassionati di arrampicata da tutto il mondo. Le acque trasparenti sono ideali per nuotare, ma ciò che rende davvero speciale questa spiaggia sono le rigide misure di tutela ambientale che la mantengono intatta. Proclamata monumento naturale negli anni Novanta, Cala Goloritzè rappresenta un perfetto equilibrio tra natura selvaggia e turismo sostenibile.

L'altra italiana in classifica

Nella classifica delle 50 spiagge più spettacolari del mondo trova spazio anche un’altra meraviglia sarda: La Pelosa di Stintino, in provincia di Sassari, che si piazza al cinquantesimo posto. Celebre per le sue acque turchesi e poco profonde, spesso paragonate a quelle dei paradisi tropicali, questa spiaggia mediterranea colpisce per la tranquillità del suo mare, protetto da una baia che lo rende perfetto per il nuoto e il relax. A rendere La Pelosa ancora più affascinante è la vista sulla storica Torre della Pelosa, costruita nel XVI secolo, e sull'isola Piana, che contribuiscono a definire un paesaggio dal fascino unico e inconfondibile.

La classifica

Al secondo posto, Entalula beach, Filippine

Situata nell’arcipelago di Palawan, Entalula è una spiaggia che incanta per la sua atmosfera remota e incontaminata. Le maestose scogliere calcaree che la circondano creano un paesaggio mozzafiato, in contrasto con la sabbia bianca e fine che disegna le sue rive. Meno frequentata rispetto ad altre località della zona, Entalula è perfetta per chi cerca tranquillità e vuole allontanarsi dai classici itinerari turistici.

Le acque cristalline invitano a lunghe nuotate e offrono condizioni ideali per lo snorkeling: a pochi metri dalla riva, i fondali ospitano barriere coralline coloratissime e facilmente esplorabili. Raggiungibile esclusivamente via mare, questa spiaggia regala un’esperienza unica, fatta di avventura e intimità con la natura. La sua bellezza selvaggia e la pace che vi si respira la rendono una meta privilegiata per chi desidera rigenerarsi lontano dal caos.

Terzo posto: Bang Bao Beach, Thailandia

Bang Bao Beach si trova sull'isola di Koh Kood nella Provincia di Trat, in Thailandia. Si tratta di una tranquilla baia nota per le sue acque calme e trasparenti ricche di pesci. La zona è piena di resort, ma la spiaggia è accessibile anche da chi non vi risiede.

Quarto posto: Fteri beach Grecia

Nascosta in una baia solitaria dell’isola di Cefalonia, in Grecia, la spiaggia di Fteri è un angolo di bellezza selvaggia ancora poco toccato dal turismo di massa. Raggiungibile solo via mare o attraverso un sentiero ripido immerso nella natura, questa spiaggia affascina per il suo isolamento e la sua atmosfera tranquilla. Le imponenti scogliere bianche che la circondano si curvano elegantemente attorno a una distesa di ciottoli chiari e sabbia, che si immerge nelle acque turchesi e limpide del Mar Ionio. L’ambiente preservato e la sensazione di pace assoluta fanno di Fteri una meta ideale per chi cerca una connessione autentica con la natura e un rifugio lontano dal caos quotidiano.

Quinto posto: Pk9 Beach Polinesia francese

Il sito Unesco al quinto posto è una lunga striscia di sabbia bianca e verde, sull’isola di Fakarava, nella Polinesia francese. La località è isolata e senza servizi e questo è parte del suo fascino.

Sesto posto: Canto de la Plata Repubblica Dominicana

Si tratta di una spiaggia di sabbia bianca con le caratteristiche palme, e un mare dai colori accesi. È chiamata la perla di Saona. Ci si può arrivare solo con un tour in barca partendo da Playa Dominicus, e perciò non ha molti turisti.

Settimo posto: Anse Source d’Argent, Seychelles

Tra le spiagge più iconiche al mondo, Anse Source D'Argent, alle Seychelles, si distingue per il suo paesaggio spettacolare: giganteschi massi di granito, levigati dal tempo, punteggiano la riva creando un ambiente naturale da cartolina. Le acque basse e trasparenti che lambiscono la spiaggia contribuiscono a rendere il panorama ancora più suggestivo, offrendo anche un ambiente perfetto per rilassarsi e nuotare in tranquillità.

La conformazione ampia e articolata del litorale permette a ogni visitatore di trovare il proprio angolo di quiete, circondato dalla bellezza esotica e senza tempo dell’isola di La Digue. Per accedere alla spiaggia si attraversa il parco di L'Union Estate, dove è richiesto un piccolo contributo economico che aiuta a sostenere la cura e la conservazione di questo luogo straordinario.

Ottavo posto: Nosy Iranja, Madagascar

Al largo della costa del Madagascar si trova Nosy Iranja, un luogo affascinante e fuori dal comune composto da due isolette, Nosy Iranja Be e Nosy Iranja Kely, collegate da un banco di sabbia lungo circa due chilometri. Questo spettacolare tratto di sabbia emerge con la bassa marea, unendo le due isole in un paesaggio da sogno, mentre con l’alta marea scompare sotto le acque cristalline, regalando uno scenario sempre mutevole.

Nosy Iranja non è solo straordinaria dal punto di vista visivo, ma è anche un rifugio naturale per numerose specie marine. Tra le sue attrazioni principali, le tartarughe marine che vengono a nidificare sulle sue spiagge rappresentano un’esperienza unica per i visitatori. Qui è possibile nuotare, fare snorkeling tra fondali ricchi di vita e passeggiare tra la vegetazione tropicale che caratterizza le isole, vivendo un’autentica immersione nella natura.

Nono posto: Ofu Beach, Samoa americana

Ofu Beach è considerata il paradiso degli amanti dello snorkeling: l’acqua è limpidissima e si può vedere tutta la barriera corallina, che poi scende fino all’oceano.

Decimo posto: Grace bay nelle isole Turks e Caicos

Situata nell’arcipelago di Turks e Caicos, territorio britannico d’oltremare, Grace Bay è spesso citata tra le spiagge più belle dei Caraibi. La sua bellezza risiede nella semplicità: chilometri di sabbia bianca finissima si estendono accanto a un mare turchese brillante, in uno scenario che incarna l’essenza del paradiso tropicale.

Protetta da una barriera corallina distante circa un miglio dalla costa, la spiaggia gode di acque calme e limpide, ideali per famiglie e per chi desidera nuotare in tranquillità. L’orientamento a nord-ovest e l’assenza di rocce lungo il litorale la rendono perfetta anche per lunghe passeggiate o per prendere il sole in pieno relax, senza troppa folla, nemmeno nei periodi più affollati.

Oltre alla quiete, Grace Bay offre numerose attività acquatiche, tra cui snorkeling, kayak e paddleboarding, accontentando sia chi cerca un’esperienza dinamica sia chi preferisce il dolce far niente sotto il sole.

Le spiagge europee premiate

Sono sette le spiagge europee premiate: Cala Goloritzé in Italia (primo posto), Fteri Beach in Grecia (quarto), Voutoumi Beach in Grecia (sedicesimo), Playa de Rodas in Spagna (diciottesimo), Porto Katsiki in Grecia (trentaseiesimo), Santa Giulia in Francia (quarantaseiesimo) e Keem Beach in Irlanda (quarantottesimo).

La Grecia è il Paese europeo più premiato

Tra i Paesi europei, la Grecia è quella più presente nella classifica, con tre spiagge premiate: Fteri Beach (quarto posto), Voutoumi Beach (sedicesimo) e Porto Katsiki (trentaseiesimo). Seguono l’Italia con due spiagge, Cala Goloritzé (primo posto) e La Pelosa (cinquantesimo), e infine la Spagna, la Francia e l'Irlanda, ciascuna con una spiaggia.

L'Australia è il primo Paese al mondo con più spiagge premiate

A livello mondiale, l’Australia è il Paese con il maggior numero di

spiagge premiate: Turquoise Bay (undicesimo), Wharton Beach (ventunesimo) e Nudei Beach (trentasettesimo). Anche il Brasile si distingue con due località: Pontal do Atalaya (ventesimo) e Baía do Sancho (venticinquesimo).