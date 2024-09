"Stai soffrendo molto", "Complimenti per la lezione di giornalismo". Scontro Telese-Vespa su Boccia

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue lo strascico di polemiche sull'intervista a Maria Rosaria Boccia rilasciata a "In Onda", su La7, lo scorso 6 settembre, giorno delle dimissioni dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. Dopo le parole di Bruno Vespa sul fatto che non avrebbe avuto interesse ad avere una conversazione televisiva con l'imprenditrice campana è esplosa una bagarre dialettica via social tra lo stesso conduttore di "Porta a Porta" e Luca Telese, uno dei due intervistatori della Boccia in una delle ultime puntate di "In Onda" insieme a Marianna Aprile.

I botta e risposta tra i due sono nati a seguito della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di "Cinque Minuti", su Rai1, quando il giornalista del servizio pubblico aveva dichiarato che non avrebbe mai ospitato la donna al centro del caso Sangiuliano perché non voleva " essere usato come strumento, dunque non è mio interesse intervistare la Boccia ". Quest'ultima sarebbe dovuta poi apparire in video anche a "È Sempre Cartabianca" di Bianca Berlinguer su Rete4, ma all'ultimo minuto non se n'era fatto niente. Tra le motivazioni del passo indietro, la presentatrice aveva indicato anche il fatto che la wedding planner avrebbe voluto conoscere in anticipo la lista delle domande che le avrebbero rivolto in studio. Proprio su questo Vespa ha dedicato un pezzo della sua trasmissione subito dopo il Tg1. Che ha provocato il primo post di Telese.

" Buongiorno: non c’era nessuna domanda concordata, come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio, nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia ", diventa la precisazione del co-conduttore di In Onda, che poi scaglia una frecciatina al suo diretto interlocutore: " Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno, ieri molto sofferente, che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia ". Vespa, a quel punto, ha contro-replicato: " Caro il mio Luca, l'unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono ".

Immediata la risposta ironica di Telese: " Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico ieri a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all'asilo. Inchiesta da Pulitzer ". Per poi rincarare la ancora: " Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticatelo vivo in masseria, mi raccomando ".

La Berlinguer dice che la Boccia é andata via perché voleva conoscere in anticipo le domande. Complimenti a Telese e Aprile che con una grande lezione di giornalismo sono riusciti a intervistarla liberamente

Tra il serio e il faceto è infine arrivato l'ultimo post su X (ex Twitter) del conduttore della Rai: "".