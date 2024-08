Stelle cadenti e Superluna, ecco quando e dove vederli ad agosto

Ascolta ora 00:00 00:00

Tante sorprese astronomiche per il cielo di agosto. Anche questo mese si preannuncia ricco di spettacoli per tutti coloro che amano l'astronomia. Dalle stelle cadenti alla Superluna, gli appuntamenti non mancheranno.

La notte di San Lorenzo

Un cielo ricchissimo dal punto di vista degli astri osservabili nel mese di agosto. L'appuntamento più atteso è chiaramente quello con le "lacrime di San Lorenzo". Le Perseidi, questo il loro nome, fanno parte di uno sciame di meteore ben visibile con le giuste condizioni meteo. Lo spettacolo interesserà diversi giorni, essendo partito dal 17 luglio, ma il picco è previsto tra il 12 ed il 13 agosto. Grande attesa, comunque, per la notte del 10 agosto, dedicata a San Lorenzo.

A quanto pare queste meteore derivano da una cometa denominata 109/P Swift-Tuttle. I corpi celesti saranno davvero tantissimi e ben osservabili, dunque occhi puntati al cielo, pronti ad esprimere un desiderio. Gli esperti consigliano in particolar modo le notti del 5 e del 6 agosto, quando, grazie all'assenza della Luna, ci saranno meno elementi di disturbo per l'osservazione.

Gli sciami meteorici

Non solo le Pleiadi. Nel mese di agosto sono attese anche le Nord Delta Aquaridi, con il picco fissato per il prossimo 8 agosto, poi le Kappa Cignidi, che daranno il loro massimo spettacolo il 17 agosto e infine le Nord Iota Aquaridi, con il picco fissato al 20 agosto.

La Superluna

Protagonista degli incredibili spettacoli offerti dal cielo di agosto anche la Luna. Il prossimo 19 agosto, infatti, avremo la prima Superluna del 2024. Alcuni la chiamano "Luna Piena dello Storione", perché era in questo momento che i Nativi americani si dedicavano alla pesca dello storione.

Sarà Luna piena, che sarà visibile in tutta la sua pienezza dalle ore 18.30 della data stabilita. Il nostro satellite sarà osservabile orientandosi verso la costellazione dell'Acquario. In quella giornata, la Luna sarà posizionata a più di 360 chilometri dal nostro Pianeta e avremo l'impressione che sia più grande del normale. La prossima Superluna arriverà il prossimo 18 settembre.

Congiunzione tra Giove e Marte

Ad agosto potremo assistere anche ad una congiunzione fra pianeti. Tra 10 e 18 di agosto, infatti, ci sarà il bacio tra Giove e Marte.

I due corpi celesti saranno infatti molto vicini, e potremo osservarli nella costellazione del Toro. Il fenomeno potrà però essere visto molto tardi. Gli esperti consigliano di tentare l'osservazione fra le 2.30 e le 5.45 del mattino.