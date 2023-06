Lo strano silenzio del Pd, le "torture" di polizia e Bibbiano: quindi, oggi...

- Piccolo promemoria per il centrodestra, tutto: mai fare i giustizialisti, anche quando il castello di accuse sembra reggere tanto. O si è garantisti sempre, oppure nisba. Perché altrimenti si rischia di ritrovarsi nella situazione in cui - dopo anni di dibattiti su Bibbiano - le accuse allo psicoterapeuta Claudio Foti crollano in appello. Non sto qui a discutere se abbia ragione o meno, la sentenza è questa. E adesso?

- Sarà contento Di Maio: adesso il suo "mai col Pd di Bibbiano" assume tutto un colore differente.

- Il governo pensa a nuove misure per frenare la violenza sulle donne. Bene l'intervento delle autorità anche quando non vi sia la denuncia della vittima, che spesso per un qualche motivo tentenna a denunciare il proprio aguzzino. Però non capisco: a che serve il divieto di avvicinarsi sotto i 500 metri? Pensate che quell'Alessandro Impagnatiello non avrebbe ammazzato Giulia se ci fosse stato un simile divieto?

- Non è degno di un Paese civile che nessuno voglia difendere Impagniatiello in aula: il processo, anche se si è dichiarato colpevole, deve essere celebrato. E pure il più pazzo criminale ha diritto a un difensore. Spero che almeno il legale d''ufficio non si tiri indietro.

- Se le accuse agli agenti della questura di Verona sono vere, come scrivono i pm, si tratta ovviamente di qualcosa di vergognoso. Non ci sono giustificazioni, soprattutto per chi veste una divisa, per costringere un ragazzo a fare pipì per terra e poi usarlo come uno straccio per pulire. Però valga per gli sbirri veronesi la stessa cosa che abbiamo detto poco fa per Claudio Foti: piano a condannare ancor prima che si celebri la prima udienza.

- È molto strano il silenzio del Pd e di Elly Schlein sugli scivoloni incomprensibili di Michela Murgia. IlGiornale ne ha parlato ampiamente. Ma io mi chiedo: riuscirà ancora il Pd ad utilizzare Michela e Saviano come intellettuali di riferimento?

- Giorgia Meloni va a Tunisi e Repubblica di tutto l'importante viaggio diplomatico su cosa titola? Sul fatto che per 10 minuti il premier ha parlato senza le domande dei giornalisti. Non ricordo lo stesso strapparsi i capelli quando Mario Draghi diceva chiaro e tondo che lui alle domande dei cronisti sul Quirinale non avrebbe risposto. Due pesi e due misure?

- Tutti a celebrare il Napoli. Però non capisco perché chiare i documentari "È stata la mano di Diego". Maradona c'entra poco: è tutto merito di Spalletti.

- È la giornata delle indagini. Perquisite casa e uffici di Massimo D'Alema e Alessandro Profumo in merito alla presunta comprevindita di aerei e navi militari alla Colombia. Farà rumore, ma ci andrei coi piedi di piombo. La trattativa, se c'è davvero stata, non si è mai conclusa. Quindi è tutto da vedere se i giudici riusciranno a sostenere le accuse in Aula. Fosse negli avversari dell'ex premier, non canterei vittoria. Anche se qui il punto politico mi pare un altro: quello che l'esponente di spicco del Pci faccia in un modo o nell'altro il lobbista per queste grandi compagnie. Da Renzi potrei aspettarmelo, ma da D'Alema insomma...