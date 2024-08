Un cliente misterioso compra 10mila euro di libri: svuotata la vetrina della Hoepli di Milano

Immagine tratte dalla pagina Facebook della libreria Hoepli di Milano

Se è vero che il mondo delle librerie è in crisi, c'è qualcuno che alza la media dei libri acquistati, e tutto in uno solo colpo; 200 volumi per circa 10mila euro di spesa. È successo a Milano nella libreria Hoepli ed il fatto è così insolito da essere raccontato dal proprietario Matteo in un'intervista al Corriere.

Il cliente misterioso

Tutto è accaduto intorno alle 17.30 di giovedì 22 agosto, quando nella libreria semi-deserta, proprio come Milano, un distinto signore entra e chiede di acquistare tutti i libri della vetrina. Il proprietario è presente, così come la direttrice, ma il cliente si rivolge direttamente alla cassiera che rimane abbastanza stupita della richiesta. Ma è tutto vero.

" Una vendita eccezionale — racconta Matteo Hoepli - Sono rimasto stupito e ho trovato geniale l’idea che qualcuno possa ritenere una vetrina talmente bella da volerla comprare per intero. Parliamo oltretutto di uno spazio di cinque metri di lunghezza per tre di altezza ".

" Poi abbiamo iniziato a svuotare la vetrina — spiega Manuela Stefanelli, direttrice della libreria — prima disponendo i libri nelle ceste e poi in borse di tela. Abbiamo anche chiesto al cliente se preferiva metterli in scatoloni di cartone più comodi per il trasporto, ma ha declinato l’offerta ".

Chi era l'acquirente

" Un tipo affabile e simpatico - racconta ancora il proprietario - ma di poche parole. Forse si è trasferito da poco a Milano, mi ha solo detto che gli avevano indicato la nostra libreria per acquistare dei volumi. Sarei curioso di conoscerlo meglio, mi è sembrata una persona molto interessante ". Il "benefattore culturale" continua quindi a rimanere misterioso ma non verrà sicuramente dimenticato come spiega bene il proprietario della libreria.

" Questo episodio ci ha insegnato che non sai mai quello che può capitare. Io rappresento la quinta generazione di un’azienda familiare e non ricordo un episodio così eccezionale nei racconti dei miei nonni o bisnonni. Ora lo racconterò ai miei figli e nipoti ".

L'eccezionale vendita è stato anche un motivo di grande orgoglio: " Devo fare i complimenti ai miei librai " dice ancora il proprietario, che per sottolineare questo evento ha deciso di lasciare la vetrina completamente vuota con solo alcuni cartelli con la scritta: “ Scusate, abbiamo venduto tutto ".

Cosa ha comprato?

La vetrina "svuotata" conteneva varie tipologie di volumi dalla storia dell’arte alla fotografia, da saggi di attualità e storia a volumi in inglese e in italiano. Il volume più costoso Bruce Springsteen, Lynn Goldsmith–Limited Edition edito da Taschen del valore di 600 euro, poi Carol Rama. Catalogo ragionato 1936-2005 edito da Skira al costo di 350 euro, Bulgari–Beyond time edito da Assouline di 250 euro e Valentino di Franco Maria Ricci di 180 euro. Quello più economico: Un eroe borghese di Corrado Stajano, prezzo di copertina 12 euro.

In una storia così perfetta c'è da aggiungere solo

una "ciliegina"; il signore non ha chiesto nessuno sconto e ha pagato i quasi 10mila euro con la carta di credito andando poi via in taxi inseme al prezioso bottino. Proprio come un supereroe, in questo caso della cultura.