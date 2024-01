Taffo, pubblicità choc su Israele, "Nel giorno della memoria..."

"Nel Giorno della Memoria: Sembra che Israele sia smemorato ", è questa la pubblicità della nota agenzia funebre romana Taffo, famosa per scherzare sulla morte con le intuizioni del pubblicitario Riccardo Pirrone, che ha scatenato una bufera sui social. Mentre molti altri slogan del passato erano stati apprezzati per l'arguzia, il post che è stato rilanciato oggi via social ha sollevato molte polemiche.

Il testo nel dettaglio

Nella spiegazione su Instagram viene spiegato l'intento dell'agenzia pubblicitaria: " Se il post non fa ridere come al solito, domandiamoci perché. Oggi ricorre il #GiornodellaMemoria in ricordo dei 6 milioni di ebrei assassinati dai nazisti, ma a Gaza esistono più di 2 milioni di persone e il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra è già salito a +21.320 morti mentre i feriti sono oltre 55mila. II 70% delle vittime, secondo l'Onu, sono donne o bambini (dato del 18 gennaio). Per noi i morti sono tutti uguali" .

Una pioggia di like

In poco meno di tre ore il post ha raggiunto i 26mila like, ma sta aumentando molto oltre grazie al tam tam mediatico del web, raccogliendo commenti di approvazione ma anche altrettante critiche, soprattutto su un punto, il fatto di "scherzare" su questi temi allo scopo di "farsi pubblicità".

Le parole dell'azienda