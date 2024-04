Tamponato a un semaforo rosso: incidente in auto per Valditara

Piccolo incidente in macchina (fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche) a Roma per Giuseppe Valditara a Roma, precisamente sulla via Gianicolense. il ministro dell'Istruzione e del merito si stava recando ad un convegno quando, ad un semaforo, un'automobile non si è fermata allo stop tamponando così la vettura di servizio blindata su cui l'esponente di governo stava viaggiando. Valditara ha comunque poi raggiunto a destinazione prevista giusto con qualche minuto di ritardo, pur riportando un forte mal di schiena. Si è reso necessario il cambio del mezzo.

L'appuntamento al quale il ministro Valditara è riuscito in ogni caso ad arrivare era il XII Congresso nazionale dell'Anp (Associazione nazionale dirigenti pubblici e altre professionalità della scuola) che si sta tenendo in questi giorni all'A.Roma Lifestyle Hotel, nel quartiere Gianicolense della Capitale. In questa sede insieme alla sottosegretaria Paola Frassinetti ha tenuto a volere ringraziare e fare i complimenti a tutti i presidi e al personale scolastico: " Per la prima volta la politica ha iniziato a dare autorevolezza ai dirigenti scolastici, partendo da una rivoluzione culturale per cambiare la scuola italiana ", ha affermato.

Valditara: "Tetto degli studenti stranieri attuabile"

L'obiettivo del governo Meloni è quello di " valorizzare il ruolo per chi lavora nella scuola italiana, dal punto di vista economico. E dal punto di vista del rispetto all'interno della scuola italiana ". La sua resta una idea " di scuola costituzionale, che mette al centro la persona ", spiega Valditara. "Dal punto di vista economico, " sono stati fatti sforzi importanti - aggiunge -. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo messo risorse affinché tali livelli possano essere mantenuti nel corso del tempo ". Inoltre, Valditara ricorda i " 17 milioni e mezzo che andranno a confluire sul Fun ". Senza dimenticare - tiene a precisare - quanto sia importante il tema della semplificazione, invitando i dirigenti scolastici a " discuterne insieme ".