Con il temporale questi dispositivi vanno spenti subito: ecco a quali fare attenzione

In caso di temporale ci sono tutta una serie di accortezze da mettere in pratica per la nostra sicurezza e quella dei dispositivi elettronici che teniamo con noi in casa. Non è infrequente, infatti, che le condizioni meteo avverse possano provocare incidenti alle persone oppure danni di varia entità alle apparecchiature. Per correre ai ripari, basta sapere che all'arrivo dei fulmini si può intervenire andando a spegnere alcuni dei nostri dispotivi.

Sono tre, nello specifico, gli strumenti elettronici che andrebbero subito spenti in caso di temporale. Si tratta del televisore, del computer e del forno a microonde. Agendo in questo modo si possono prevenire conseguenze anche piuttosto gravi.

Alle prime avvisaglie di maltempo, il primo dispositivo da staccare è sicuramente la tv. Stiamo parlando infatti di un elettrodomestico particolarmente sensibile alle sovratensioni della corrente, e questo lo rende molto vulnerabile. Basta un cambio di tensione per compromettere l'intero sistema di circuiti inteno del dispositivo e danneggiare irrimediabilmente un oggetto che magari abbiamo pagato anche diverse centinaia di euro. Spesso ad andare in fumo è la scheda madre, cosa che poi si ripercuote sullo schermo. Cosa fare allora? Quando arriva il temporale è buona norma scollegare il dispositivo dalla presa elettrica, oppure munirsi di un particolare apparecchio che protegge la televisione dalla sovratensione.

Stesso discorso vale per i computer, di qualsiasi tipologia. Un carico di tensione può infatti colpire i circuiti, danneggiando fatalmente il dispositivo. Non solo. A rischiare è anche il disco rigido: e, in questo caso, si può andare incontro anche a una gravissima perdita di dati salvati. La soluzione sta nello staccare computer e pc dalla presa elettrica e dalla rete internet. Nel caso, è sempre possibile avvalersi di una batteria di backup.

Infine troviamo il forno a microonde. Perché proprio questo oggetto? Anche questo elettrodomestico può essere gravemente danneggiato nel corso di un temporale, perché una sovratensione può bruciare le sue componenti elettroniche. Non solo.

In questo caso c'è un rischio anche per la persona fisica, perché, in caso di danneggiamento di fusibile o trasformatore, l'apparecchio può prendere fuoco. Ecco perché anche in questo caso è importante correre subito a scollegare il microonde dalla presa elettrica.