L'influencer inglese dissacra la cucina italiana: ecco perché si rende ridicolo

In questi giorni sono rimasta davvero molto divertita leggendo di un giovane ed imberbe "tiktoker" che ha pensato bene di realizzare un video dissacrante in cui offende la cucina italiana e i piatti iconici del nostro paese. Nel Regno Unito esiste uno strano ed atavico rapporto di odio/amore verso la nostra cucina che ha qualcosa di freudiano e le nuove generazioni non ne sono esenti.

Come questo ragazzo inglese, sedicente ed aspirante tiktoker di professione (già solo questo suscita un po' di ilarità) che in cerca di facile visibilità non ha trovato idea migliore di pubblicare video denominati "pissing off italians" (che non traduco perché molto volgare ed offensivo) in cui cerca di offendere e scandalizzare gli italiani che sappiamo essere molto orgogliosi quando si tocca la loro tradizione culinaria.

Il risultato è stata una parodia che è riuscita a rendere alla perfezione un connubio di luoghi comuni e argomenti da pianerottolo londinese, andando a somigliare involontariamente agli sketch del conterraneo Mr. Bean, producendo però solamente qualche sorriso in mezzo ad una moltitudine di sbadigli e soprattutto, tanta tenerezza e compassione.

Il nostro dissacrante si è ripreso mentre condiva la pizza con abbondante ketchup, mentre intingeva un panino a base di prosciutto e formaggio nel cappuccino, mentre si aiutava a mangiare gli spaghetti tagliandoli con una forbice e altre amenità del genere.

Se qualcuno è rimasto davvero scandalizzato, nel mio caso ho dovuto lottare con tutte le mie forze per tenere le palpebre aperte per guardarli.

Di certo mi hanno conciliato il sonno e di questo sono grata a questo giovane professionista dei social (chissà, potrebbe essere di spunto per cominciare una nuova brillante carriera come terapista contro l'insonnia!).

Certamente ha ottenuto moltissime visualizzazioni, che sono molto facili da ottenere quando si parla male o si sbeffeggiano realtà leggendarie come la cucina italiana.

Se avesse fatto video schernendo la tradizione culinaria eschimese o yemenita di certo non avrebbe ottenuto simili risultati, con tutto il rispetto.

Voleva vincere facile e così ha ragrannellato un po' di attenzione denigrando pizza e spaghetti, una "gloria" passeggera che fra non molto finirà nel dimenticatoio degli hater della cucina italiana.

Mi dispiace solo che si sia rovinato così le sue vacanze in Italia, accecato dalla sua smania di esser visualizzato il più possibile e negandosi masochisticamente il piacere di gustare le nostre ricette tipiche.

Forse a casa sua, tra le fredde brume di Albione, è stato cresciuto con l'idea che mangiare sia solo un mero e meccanico atto di nutrimento e riempimento dello stomaco, incollando qualsiasi cosa senza gusto e discernimento.

La cucina italiana è l'esatto contrario di ciò, è ben oltre il semplice nutrimento, è un'esperienza unica, per il palato, l'olfatto, la mente, il cuore e lo spirito.

Fortunatamente il tiktoker è giovanissimo e ha tutto il tempo per crescere ed imparare. Spero quindi che possa un giorno tornare in Italia e godersi la nostra buona tavola come si deve.