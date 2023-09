"Il titolo è di Messner", l'alpinista Ed Viesturs, rinuncia al titolo di "Re degli 8mila metri".

Ieri,la notizia clamorosa: il Libro dei Guinness aveva "tolto la corona" all'alpinista

Reinhold Messner come re degli ottomila metri per "incoronare" l'americano Edmund Viesturs indicato ora come la prima persona ad aver scalato tutte le 14 vette sopra gli ottomila tra il 1989 e il 2005.

La bibbia dei record

Proprio Il libro dei Guinnes aveva cancellato un merito che per anni era stato di Messner. “L a prima persona ad effettuare vere scalate in vetta di tutte le 14 montagne della Terra oltre gli 8.000 m (24.247 piedi) è l'americano Edmund Viesturs , tra il 18 maggio 1989 e il 12 maggio 2005 – scrive il Guinnes dei primati nella nuova scheda sulla 'Prima vera vetta degli Ottomila'. – In particolare, ha effettuato tutte le sue scalate senza l’uso di ossigeno supplementare. Viesturs – che ha anche effettuato sette scalate dell’Everest – ha ricevuto questo titolo retroattivamente nel 2023, in seguito alla ricerca sulle salite storiche degli Ottomila da parte di numerosi cronisti di montagna, tra cui Eberhard Jurgalski di 8.000ers.com. Si è ritenuto che almeno tre delle 14 vette non fossero state identificate correttamente per molti anni, con il risultato che gli scalatori, di solito senza colpa, si fermavano prima della vetta. Viesturs è stato il primo alpinista ad essere confermato al raggiungimento delle vere vette ”.

La replica di Messner

L'alpinista aveva immediatamente risposto: " Sciocchezze. In primis non ho mai rivendicato nessun record, perciò non mi possono disconoscere nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, se qualcuno è salito sull’Annapurna di certo siamo stati io e Hans ”. Replicando al cronista di alpinismo tedesco Eberhard Jurgalski, secondo cui nel 1985 Messner e Hans Kammerlander avrebbero, in realtà, mancato la vetta dell’Annapurna.

“ Nessuno che se ne intende di alpinismo metterebbe in dubbio la nostra impresa, Jurgalski infatti non ne sa nulla -replica Messner - Soprattutto sull’Annapurna basta che crolli la cornice di neve e la vetta si abbassa di cinque metri. La cresta che porta alla vetta è lunga 3 chilometri, Jurgalski ha semplicemente confuso la cima est con quella principale. Qui evidentemente qualcuno vuole farsi notare senza avere la minima competenza ”.

Il colpo di scena

Oggi, proprio come nelle migliori sceneggiature, arriva il colpo di scena: Viesturs rinuncia alla corona di re degli 8mila: " Sono fermamente convinto che Reinhold Messner sia stato il primo a scalare tutti e 14 gli ottomila e che questo debba essere riconosciuto . Messner e gli altri alpinisti hanno fatto di tutto per scalare le vere vette, al meglio delle loro conoscenze e nelle condizioni che hanno trovato sul posto ".