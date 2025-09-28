Torino, bambino di 5 anni cade dal balcone: come sta

Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone di un’abitazione in corso Taranto, nella periferia nord di Torino, nel pomeriggio di oggi, 28 settembre. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di una caduta accidentale, avvenuta mentre il piccolo stava giocando.

Trasportato d'urgenza in ospedale

Il bambino è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 di Azienda Zero e trasportato in codice rosso all’ospedale infantile Regina Margherita. Le sue condizioni sono gravi: ha riportato un trauma cranico severo, ed è attualmente intubato e ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata.

Le dinamiche dell’incidente

L’incidente è avvenuto da un balcone al piano rialzato. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle circostanze esatte della caduta, ma le prime ricostruzioni indicano che il bambino si trovava sul balcone da solo e stava giocando, quando ha perso l’equilibrio e è precipitato nel vuoto. Le forze dell’ordine stanno effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Un episodio che scuote il quartiere

La notizia ha scosso profondamente il quartiere di corso Taranto, dove vive la famiglia del piccolo.

Diversi residenti della zona, allarmati dalle sirene e dall’arrivo dei soccorsi, hanno assistito con apprensione alle fasi del trasporto in ospedale.

Le condizioni restano critiche

Al momento, non sono stati rilasciati aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del bambino, che rimane in terapia intensiva. I medici mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione del quadro clinico.