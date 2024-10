"Siamo ladri, ma onesti". Riconsegnato il cane rubato alla bambina disabile

Una foto di Maui diffusa dalla famiglia su Facebook

Ascolta ora 00:00 00:00

Lieto fine per la vicenda del cagnolino Maui, sottratto sabato scorso da alcuni ladri d'appartamento che approfittando dell'assenza della famiglia, lo avevano portato via insieme ad alcuni oggetti di valore. Da ieri sera tardi il piccolo spitz tedesco, di proprietà di Mirian 12enne disabile di Acerra, è di nuovo tra le sue braccia.

L'inaspettata felicità

Impossibile raccontare la gioia della piccola che dal giorno del furto era disperata per il timore di non vedere più quello che per lei, e la sua famiglia, non era solo un cagnolino, ma il suo migliore amico. Rosario, il papà della ragazzina aveva fatto di tutto affinché i ladri potessero riportarlo a casa sano e salvo. Oltre ai numerosi appelli televisivi e le interviste sui quotidiani, era sceso lui stesso in campo non solo chiedendo ai ladri di avere un po' di umanità e riconsegnarlo, ma mettendosi anche lui alla ricerca nel quartiere.

La telefonata

Sempre Rosario ha raccontato che nella tarda serata di ieri ha ricevuto una telefonata anonima con la quale i ladri annunciavano di averlo lasciato nei pressi del cancello. " Hanno detto, con accento straniero, che lo restituivano per la bambina - ha spiegato- dicendo anche: 'hai visto siamo ladri, ma onesti'". Una frase che certo avrebbe indignato ancora di più se non fosse che la felicità di riavere di nuovo il cane a casa è stata molto più forte del desiderio di rispondere per le rime ai ladri.

L'Italia intera si era mobilitata

Dal momento della scomparsa del cane, tutta l'Italia si era mobilitata per fare in modo che Maui potesse tornare a casa. Un massiccio tam tam sui social, le indagini dei carabinieri e ancora per lui erano scese in campo anche molte associazioni animaliste.

Probabilmente il grande clamore deve aver fatto riflettere i ladri "onesti" che incuranti anche della sedia a rotelle trovata in casa durante il furto, non si erano fatti scrupoli a rapirlo.