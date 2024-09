Ladri rubano cucciolo ad una bimba disabile: l'appello disperato del padre

Una foto di Maui diffusa dalla famiglia su Facebook

" Non si sono fermati neanche davanti alla sedia a rotelle ", racconta così Rosario Ferraro, papà di una bimba disabile di Acerra costretta sulla sedia a rotella a causa da una malattia genetica, a cui dei ladri entrati in casa hanno portato via Maui il cucciolo a cui la bambina era particolarmente affezionata. L'ennesimo caso di una crudeltà senza fine che vede protagonisti gli animali. Poco tempo fa quello di Gendalina che dei ladri d'appartamento avevano lanciato dal sesto piano dopo essere entrati in casa.

Cosa è successo

Sabato sera 28 settembre, il cane era stato lasciato da solo in casa per qualche ora, mentre Rosario e la sua famiglia si concedevano una breve passeggiata. Al rientro l'uomo ha trovato l'appartamento a soqquadro, e notato che una delle porte-finestre della cucina era stata forzata. Ma la cosa più terribile è stata scoprire che Maui non c'era più. I ladri lo avevano portato via insieme ad una borsa con alcuni oggetti di valore.

" Ma quelli possono tenerseli -spiega ora disperato Rosario - voglio solo ritrovare il cane di mia figlia, che è tutto il suo mondo" . La piccola da quel giorno è inconsolabile e Rosario insieme a tutta la famiglia ha lanciato un appello, chiedendo di condividere il più possibile le foto del piccolo spitz tedesco, e di avvertire i carabinieri o lui stesso in caso qualcuno lo avesse visto o avesse notizie.

La grande preoccupazione

" Spero che Maui stia bene - dice Rosario - e che non gli abbiano fatto nulla. Mia figlia è disperata. Voglio solo ritrovare il cane, del resto delle cose non m'importa. Questi malviventi non si sono fermati neanche quando hanno visto la sedia a rotelle che mia figlia utilizza per muoversi in casa. Mi viene da pensare che siano bestie senza cuore ".

Le ricerche

Rosario, in un'intervista a Repubblica, ha raccontato che lui stesso da giorni lo sta cercando e durante uno dei suoi giri di perlustrazione è finito anche in un campo rom a Casoria.

Quando ho chiamato ‘Maui’

mi sono illuso di averlo trovato e mi sono sporto a vedere in una baracca: all’interno non ho visto il nostro cane ma distintamente ho focalizzato un altro esemplare di spitz bianco. E dall’abbaiare che ne è seguito ritengo vi fossero anche altri spitz. Perchè stipare questi cani in una baracca? ho segnalato l’accaduto ai carabinieri. Spero facciano un sopralluogo, dei controlli

– dice – ho sentito abbaiare,".