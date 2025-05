Torna l'estate e "Caribe Bay" riapre le porte

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 31 maggio prende il via la nuova stagione di Caribe Bay, il celebre parco acquatico ispirato ai paesaggi caraibici, che si conferma anche nel 2024 come Miglior Parco Acquatico d’Italia. La struttura riapre al pubblico con un mix collaudato di divertimento, emozioni forti e momenti di puro relax, pronto ad accogliere visitatori fino alla fine dell’estate.

Con oltre tre decenni di attività, Caribe Bay è diventato un punto di riferimento per il turismo balneare e familiare, grazie alla visione della famiglia Pareschi, che lo gestisce fin dalla sua fondazione nel 1989. Dal 2004, il parco ha intrapreso una trasformazione scenografica di grande impatto, che lo ha reso un autentico angolo di paradiso tropicale nel cuore del Veneto: sabbia bianchissima, migliaia di palme e spettacolari scenografie creano un’ambientazione immersiva che continua a conquistare grandi e piccoli.

Le novità

Tra le attrazioni più attese della nuova stagione c’è l’ampliamento di Silver Cape, l’area panoramica affacciata sulle scenografiche cascate di Silver Waterfalls, inaugurata lo scorso anno. Oggi l’area si rinnova con uno spirito ancora più accogliente e sociale: due eleganti gazebo rialzati con pavimentazione in legno, 40 postazioni ombreggiate, un punto ristoro e un chiringuito dove sorseggiare cocktail in perfetto stile caraibico, godendosi la vista privilegiata sull’intero parco. Un’oasi verde e tranquilla, ideale per chi cerca relax e contatto con la natura senza rinunciare al comfort.

Crescono anche gli spazi dedicati al relax, grazie all’aggiunta di 200 nuovi ombrelloni che portano a 1.000 il totale delle aree ombreggiate disponibili. Ampliata anche la zona gazebo, che ora conta 16 strutture in grado di accogliere oltre 100 persone. Tra le novità più interessanti, tre gazebo strategicamente posizionati vicino ad Apocalypse – l’adrenalinico scivolo ispirato alle piramidi maya di Chichen Itza – perfetti per chi desidera combinare tranquillità e comodità, restando a pochi passi dal cuore pulsante del divertimento.

Tutte le attrazioni

Accanto alle novità di stagione, il vero cuore di Caribe Bay rimangono le sue 25 attrazioni, pensate per soddisfare ogni tipo di visitatore. Tra le più amate, Shark Bay, l’unica piscina a onde con sabbia sul fondale, proprio come nelle vere spiagge caraibiche; l’adrenalinico Captain Spacemaker, lo scivolo più alto d’Europa; e il rilassante percorso acquatico di Roatan, tra scenari ispirati all’antica civiltà maya. Anche quest’anno è attivo il servizio gratuito “Prenota Attrazione”, pensato per ridurre i tempi di attesa presso le attrazioni più frequentate.

Per i più piccoli, Pirates’ Bay resta il punto di riferimento ideale: un’area sicura con acque basse, giochi a misura di bambino e servizi pensati per le esigenze delle famiglie. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ogni giornata è animata da un ricco programma di spettacoli dal vivo, curati da un cast internazionale di 30 artisti: acrobazie spettacolari, storie di pirati e danze ispirate al folklore centroamericano trasformeranno ogni visita in un'avventura sempre nuova.

Le parole del Ceo

Luciano Pareschi, CEO e Founder di Caribe Bay, dichiara: “ Con l’inizio della stagione 2025 si rinnova il nostro impegno a offrire un’esperienza sempre più completa e attenta alle esigenze degli Ospiti. Nuove aree relax, chiringuitos, punti ristoro e strumenti digitali avanzati arricchiscono la giornata al Parco, offrendo maggiore comfort e libertà nella pianificazione della visita. I parchi divertimento non si possono mai fermare: devono innovare costantemente per mantenere sempre attrattiva l’offerta. A Caribe Bay abbiamo varato un piano di sviluppo pluriennale del valore di 40 milioni di euro che porterà già nel 2026 all’apertura di una nuova area con vasche idromassaggio ed esperienze sensoriali ispirate al Mar Morto. Caribe Bay si conferma un progetto in costante evoluzione, profondamente radicato nel territorio ma con lo sguardo rivolto al futuro ”.

Le prenotazioni online

Organizzare la giornata a Caribe Bay diventa ancora più semplice e conveniente grazie ai nuovi servizi digitali disponibili sul sito ufficiale. Oltre alle consuete promozioni per l’acquisto online dei biglietti, è ora possibile prenotare in anticipo i gazebo e usufruire di sconti esclusivi sugli ombrelloni durante i periodi di bassa stagione, per un’esperienza ancora più personalizzata e smart.

Il 31 maggio, insieme all’apertura del Parco, torna anche Caribbean Golf, il minigolf tematizzato con un suggestivo percorso da 24 buche, perfetto per

tutta la famiglia. E per chi cerca il divertimento by night, l’appuntamento è per il 14 giugno, con l’inizio della stagione estiva del Vanilla Club, pronto a regalare serate all’insegna della musica e della spensieratezza.