Il total-white e i dettagli neri: ecco cosa c'è dietro l'abito del ritorno di Kate Middleton

Nessuno ci credeva nel ritorno di Kate Middleton a giugno. Nei mesi scorsi sono state tante le voci che si sono succedute e la stessa Casa reale aveva allontanato la possibilità in più di una occasione. Le speranze si sono riaccese solo nella giornata di ieri con il lungo post in cui la principessa del Galles apriva a questa possibilità. Oggi, vederla scendere dalla carrozza con i tre figli, è stata un'emozione enorme per le migliaia di persone presenti. Tanti gli applausi, e anche qualche lacrima di commozione, nel vedere la principessa sorridente, sebbene segnata dalla fatica e dalla terapia che, per sua stessa ammissione, è molto dura.

Ma ancora una volta, nonostante tutto, Kate Middleton ha stupito tutti con il suo outfit perfetto, un total white arricchito da alcuni dettagli neri, abbinato a un filo di perle, a una clutch nera di Mulberry, a un paio di pumps di Gianvito Rossi e a un cappello di Philip Treact. L'abito scelto da Kate è un modello nuovo di Jenny Packham, una delle sue stiliste preferite e dietro c'è un grandissimo lavoro perché l'abito, da sempre, è comunicazione. Il bianco è utilizzato come sinonimo di purezza ma anche di agognata libertà, e non è difficile capire da cosa voglia essere libera la principessa del Galles. Ma in questo particolare contesto è stato usato con un secondo significato, ancora più profondo: è un'espressione di determinazione, di forza per la principessa in un momento della sua vita così difficile.

La scoperta di aver avuto un tumore è un ciclone che travolge e Kate Middleton, benché sia la principessa del Galles, è comunque un essere umano. Anche lo scorso marzo, quando ha fatto l'annuncio al mondo, il suo look prevedeva il bianco, a righe, con il nero. Lo stile scelto non è dissimile, il che simboleggia sia una linea di unione tra i due momenti che un qualcosa di più intimo per la principessa, che evidentemente vede questi colori come parte della sua comfort zone. Ancora una volta, nonostante l'evidente dimagrimento, Kate Middleton ha saputo incantare il mondo con la sua eleganza e grazia, con uno stile impeccabile mai sopra le righe, sempre appropriato alla circostanza.

Per l'occasione, la moglie del principe William ha fatto indossare a sua figlia, la, un abito in stile marinaro con colori invertiti ma simile, a rimarcare il profondo legame che le unisce.