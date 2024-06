La spilla e gli orecchini: i significati nascosti dell’outfit di Kate al Trooping The Colour

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate è tornata ai suoi doveri, come aveva annunciato nella lettera pubblicata lo scorso 14 giugno. Per il suo (graduale) rientro al lavoro la principessa ha scelto il Trooping The Colour, l’evento più importante e atteso dell’anno per la Corona. Le prime immagini la mostrano sorridente, tranquilla, dimagrita, ma bella ed elegante come sempre, smentendo quanti ipotizzavano un suo ritorno nel 2025, o addirittura che Kate non avrebbe più ripreso il suo ruolo a corte. Inoltre la principessa, come ha spesso fatto in passato, applicando gli insegnamenti della regina Elisabetta, avrebbe anche lanciato dei messaggi attraverso i vestiti e i gioielli indossati sia nella fotografia che accompagna la lettera in cui annuncia la sua presenza alla King’s Birthday Parade, sia alla cerimonia del 15 giugno 2024.

Il ritorno della principessa del Galles

Per i tanti fan della royal family è stata una bellissima sorpresa poter rivedere Kate Middleton sulla Glass State Coach, insieme ai figli, durante la cerimonia del Trooping The Colour. La principessa del Galles era assente dalla scena royal, chiamiamola così, da sei mesi. L’ultima apparizione a un evento pubblico risale al Natale 2023.

Il 17 gennaio scorso è arrivata la notizia dell’operazione all’addome e il 22 marzo il discorso con cui Kate ha rivelato di avere un cancro. Questo lungo periodo, però, è stato costellato anche da fake news, indiscrezioni, ipotesi più o meno attendibili. Fino al 15 giugno 2024, il giorno del ritorno alla vita pubblica di Kate, evento che speriamo scriva la parola fine sulle illazioni e i commenti più catastrofisti riguardo alla salute della futura Regina.

Kate ha partecipato alla King’s Birthday Parade indossando un outfit che comunicherebbe la gioia per la ripresa del lavoro, la voglia di esserci, la speranza per la guarigione: la principessa ha scelto un abito bianco con bordi neri di Jenny Packham, scarpe Jimmy Choo bianche, clutch di Mulberry e un cappello con le stesse tonalità di Philip Treacy.

A colpire è proprio il colore chiaro, che in questo caso potrebbe non essere tanto un richiamo alla purezza, come è di solito, bensì al futuro. Una delle associazioni di pensiero potrebbe essere, infatti, con una pagina bianca, ancora da scrivere, proprio come è l’avvenire. Su questo foglio ideale Kate potrebbe raccontare la sua voglia di serenità e la speranza di guarigione per il prossimo futuro.

La rinascita di Kate

La principessa ha anche sfoggiato, come ci ricorda il People, la Irish Guards Regimental Brooch, la spilla tributo al reggimento di cui è colonnello onorario. A spiccare, però, sono gli orecchini Cavolfiore Pearl Studs di Cassandra Goad da 5.620 sterline. Kate li ha già indossati al battesimo del figlio Louis, nel 2018 e alla cerimonia di chiusura di Wimbledon 2023. Momenti felici del passato.

La principessa, però, ha scelto degli orecchini di perle anche per la nuova foto che segna il suo ritorno ai doveri ufficiali, pubblicata il 14 giugno 2024 con la lettera che annunciava la sua presenza al Trooping The Colour. Nello scatto, realizzato da Matt Porteous a Windsor, sono ben visibili i “Baroque Pearl Earrings Drop” di Annoushka che, puntualizza il magazine “Hello!”, Kate ha già mostrato in più di 70 eventi pubblici dal 2012.

La scelta delle perle, secondo i gioiellieri Marahlago intervistati dal giornale, non sarebbe casuale: “Il processo di formazione unico delle perle, in cui un corpo estraneo dentro una conchiglia si trasforma in una bella gemma, è visto come simbolo di metamorfosi di qualcosa di negativo in qualcosa di positivo. Ecco perché le perle sono associate alla buona sorte”, ma anche, come sostiene “Pearl Source”, fonte citata da “Hello!”, alla “lealtà, alla generosità, all'integrità e alla purezza”.

Queste splendide gemme sarebbero emblema del momento difficile che Kate sta affrontando con coraggio, del suo personale, doloroso periodo di trasformazione e della conseguente rinascita

tramite le avversità. Ancora una volta, dunque, della, racchiusa nel cuore della principessa, di riuscire a cambiare la situazione, dalla sofferenza alla felicità, dalla malattia alla guarigione.