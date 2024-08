Gli 8 figli e i sogni naufragati tra le galline. Ballerina Farm scuote l'America

Mentre in Italia si infiamma il dibattito sugli influencer scrocconi, oltreoceano la polemica ha travolto uno dei volti social più amati e seguiti d'America: Hannah Neeleman, meglio conosciuta come Ballerina Farm. Ex danzatrice della Juilliard con il sogno di sfondare nel mondo della danza, Hannah è diventata famosa prima come "traditional wives" poi come Mrs America, vincendo il concorso nazionale di bellezza nel 2023.

La storia di Hannah Neeleman, 34 anni, e della sua famiglia - composta dal marito Daniel e dai loro otto figli tutti sono i 12 anni - racconta del classico stereotipo americano. Hannah vive in un ranch nello Utah, alleva galline e pecore, munge mucche all'alba, sforna pane fresco con pasta madre ogni mattina, prepara burro, yogurt e mozzarella con strumenti tradizionali e ha partorito tutti i suoi figli in casa a lume di candela e senza antidolorifici. Mostrando la sua vita di moglie, madre e casalinga contadina Ballerina Farm è diventata un fenomeno virale, conquistando quasi 20 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Ma l'ultima intervista rilasciata al The Times ha messo in mostra luci e ombre della bucolica vita di Hannah e di suo marito Daniel, facendo esplodere la polemica sui social.

Ballerina Farm, l'intervista "incriminata"

Nella lunga intervista concessa da Hannah e Daniel al The Times, i Neeleman hanno raccontato come è nata Ballerina Farm, un'azienda di allevamento e commercializzazione di carni, che vende box di prodotti alimentari e accessori da cucina in tutta l'America. Hannah e Daniel hanno raccontato dell'inizio della loro relazione - quando entrambi aveva poco più che vent'anni - dei loro sogni e della nascita della loro grande famiglia americana, ma rispondendo ad alcune domande Hannah ha lasciato intuire di non avere sempre desiderato la vita che oggi mostra orgogliosa sui social.

"Mi chiede se era questo che ho sempre desiderato? No. Voglio dire, il mio obiettivo era New York City. Ho lasciato casa a 17 anni ed ero così emozionata di arrivarci, adoravo quell'energia. E sarei diventata una ballerina. Ero una brava ballerina. Ma sapevo che quando avrei iniziato ad avere figli la mia vita avrebbe iniziato a cambiare", ha rivelato alla giornalista del The Times. Poi, parlando dei sacrifici fatti da lei e dal marito per inseguire il sogno della loro fattoria, ha aggiunto: "Ho rinunciato alla danza, il che è stato duro. Rinunci a un pezzo di te stesso. E Daniel ha rinunciato alle sue ambizioni di carriera".

Al Times Ballerina Farm ha ammesso di sentirsi "sfinita e vecchia" per avere altri figli nonostante il marito abbia il desiderio di averne altri e ha confessato di non riuscire ad alzarsi dal letto per settimane a causa della stanchezza. Nell'articoli viene rimarcato spesso che a parlare dell'azienda e della fattoria è solo Daniel e la giornalista racconta: "Non riesco a ottenere una risposta da Hannah senza che venga corretta, interrotta o che le risponda il marito o un figlio". La voce di Ballerina Farm si abbassa quando parla della nascita di uno dei suoi figli, Martha, l'unica a essere nata con l'epidurale: "Ero in ritardo di due settimane, lei pesava dieci libbre e Daniel non era con me...l'epidurale è stata fantastica".

Ballerina Farm, perché è esplosa la polemica

L'intervista di Hannah e Daniel ha inevitabilmente acceso il dibattito nel Stati Uniti. Il popolo del web ha messo in dubbio la narrazione social fatta da Ballerina Farm nel corso degli ultimi anni e le critiche sono arrivate a migliaia. Per molti Hannah è una donna "infelice" e "oppressa dal marito", costretta in una vita che non sognava di fare. Daniel Neeleman è stato accusato da molte utenti di promuovere un atteggiamento maschilista di sottomissione nei confronti della moglie Hannah e qualcuno ha persino definito Ballerina Farm una "vittima", incapace di prendere decisioni senza il consenso del marito. Di fatto la storia di Hannah e della sua famiglia ha sollevato molti interrogativi sul ruolo della donna nella società americana più tradizionalista (i Neeleman sono mormoni) tanto che la giornalista del Times è finita a sua volta nel mirino della polemica, costringendo Ballerina Farm a fare alcune precisazioni sull'intervista.

La risposta di Ballerina Farm alle polemiche

"Pensavamo che l'intervista fosse andata davvero bene, molto simile alle decine di interviste che avevamo fatto di recente", ha dichiarato Hannah in un video pubblicato sui suoi account Instagram e TikTok, parlando dell'intervista e delle inesattezze riportate: "Siamo rimasti sbalorditi quando abbiamo visto l'articolo stampato, che ci ha scioccati e ha scioccato il mondo perché era un attacco alla nostra famiglia e al mio matrimonio, descrivendomi come oppressa e mio marito come colpevole. Ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità". Nel filmato affidato ai social Ballerina Farm ha spiegato di essere una donna felice e appagata e di avere trovato in Daniel una spalla sicura: "Siamo co-genitori, co-CEO, co-cambia-pannolini, pulisci-cucina e prendi-decisioni. Siamo una cosa sola. E oggi lo amo più di 13 anni fa. Abbiamo ancora molti sogni da realizzare.

Non abbiamo ancora finito di avere bambini, siamo emozionati per l'apertura del nostro nuovo negozio agricolo e non vedo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro per il resto. Ma per ora faccio ciò che amo di più, essere una madre, una moglie, una donna d'affari, una contadina". Le sue ultime dichiarazioni, però, non hanno spento la polemica che ancora imperversa sotto ai suoi post.