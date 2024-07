Come cucinare solo nel fine settimana. L'ultima moda spopola sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Pianificare, cucinare, conservare. È il meal prepping, un metodo che permette di organizzarsi e preparare con largo anticipo i pasti settimanali. Si pianifica e si cucina nel weekend, si ripone tutto in frigorifero e la settimana alimentare scorre via senza stress e intoppi. Parola d'ordine: risparmiare tempo. Ma anche ridurre gli sprechi e ottimizzare la spesa. Se fino a oggi il meal prep era una prerogativa esclusiva di sportivi e amanti del fitness, nell'ultimo periodo questo metodo sta letteralmente spopolando sui social network e il fenomeno è diventato virale, conquistando casalinghe, lavoratori full time e single.

Su TikTok e Instagram spopolano i profili dei creator che danno consigli sul meal prep, realizzano ricette, organizzano tabelle settimanali e compongono box da aprire prima dei pasti, dove l'unico sforzo da fare è quello di aggiungere un condimento e, al massimo, riscaldare la pietanza. Insomma, addio alla noiosa domanda: "Cosa cucino oggi?". Ma se a molti questo trend può sembrare una follia, dall'altra i vantaggi che si ricavano dal meal prepping sono tutt'altro che sottovalutabili.

I vantaggi del meal prepping

Il concetto è decisamente smart. Alla base di questo fenomeno ci sono solo due ingredienti: cibo e contenitori di varie misure. Grazie all'organizzazione e alla preparazione settimanale dei pasti in anticipo i vantaggi sono molteplici. Da una parte, c'è un notevole risparmio di tempo, visto che la preparazione dei piatti avviene in un unico momento (nel weekend). Il che comporta meno stress durante la settimana e più tempo libero. Dall'altra si evitano gli sprechi, si contiene la spesa alimentare e soprattutto si risparmiano soldi. Ma c'è di più: scegliere il metodo meal prep consente di realizzare piatti più bilanciati, sani e variegati. Una soluzione utilissima anche in caso di diete e regimi alimentari ristretti. Come se questo non bastasse, il meal prep è considerato da molti anche un antistress naturale. Guardare preparare ricette, stilare liste della spesa e organizzare le porzioni in appositi contenitori, per molti utenti, equivale a rilassarsi e la visione di questi video ha un potere gratificante sulla psiche quasi come quello del mukbang.

I profili social più seguiti

Negli Stati Uniti Kelsey Sherman è diventata una vera e propria guru del meal prep. Ogni giorno sul suo profilo Instagram pubblica ricette, planning e consigli su come preparare, ordinare e conservare ricette monoporzione per tutta la settimana. Grazie ai suoi 290mila follower è riuscita a creare una vera e propria comunità virtuale. In Italia molti famosi food-influencer stanno cavalcando l'onda del fenomeno - e tra loro c'è Carlotta Perego, in arte Cucina Botanica - ma la regina del meal prep italiano è Emma, meglio conosciuta come EmyFoodLife, che su Instagram è seguita da 334mila follower.

Il foodblogger siciliana ha dato una svolta alla sua vita di mamma e casalinga, catturando l'attenzione del popolo di Instagram con la preparazione in anticipo di ricette e merende per i suoi figli e è diventata un fenomeno del web. Tanto che sul suo sito, oggi, Emma vende e-book di ricette e guide di freezer prep ma anche set e utensili da cucina per iniziare i suoi follower al metodo del meal prep.